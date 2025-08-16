Valentín Perrone consigue su primera pole position y largará primero en el GP de Austria

Argentina suma un nuevo capítulo glorioso en el deporte motor. Valentín Perrone , piloto de KTM , alcanzó por primera vez la pole position en Moto3 y largará desde la primera fila en el Gran Premio de Austria . En una clasificación electrizante, se impuso por milésimas al español Ángel Piqueras (KTM) y al japonés Ryusei Yamanaka (KTM).

Con la ilusión intacta, el argentino buscará adueñarse de la carrera final que se disputará en las primeras horas del domingo .

En el circuito Red Bull Ring de Spielberg , se llevó a cabo una nueva jornada de la Moto3 que comenzó este sábado con la etapa clasificatoria. Allí, “Coyote” Perrone registró un tiempo de 1:39.938 , lo que le permitió alcanzar por primera vez en su carrera la primera posición de cara al Gran Premio.

La sesión no fue sencilla, porque el español Piqueras lideró gran parte del cronómetro y terminó segundo con 1:39.984 , apenas unas milésimas por detrás del argentino, y terminó en segundo lugar. El tercer puesto quedó en manos del japonés Ryusei Yamanaka , también de KTM, quien a pesar de sufrir una caída cerca del final logró meterse en el podio clasificatorio.

“He conseguido mi primera pole position, estoy muy contento con el resultado. Espero seguir con este feeling hasta el final de la temporada. Sé que se vienen circuitos complicados, pero intentaremos mantener este nivel. Mañana buscaremos partir el grupo y en las últimas vueltas darlo todo, como siempre”, declaró Perrone ante la prensa, confiado en repetir el rendimiento para quedarse con el oro en el GP.

¿A qué hora y dónde ver el GP de Austria de Moto3?

El plato fuerte del Moto3 tendrá lugar el domingo 17 de agosto a las 6:00 (hora de Argentina) y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

Fuente: TN.