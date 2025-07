Una mendocina representará a Argentina en los Panamericanos Junior de Triatlón

Consciente del desafío que se avecina, Emilia afirmó: “Representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos Junior es un orgullo enorme y una gran responsabilidad. Es el resultado de años de esfuerzo y de muchas personas que me acompañaron. Me emociona competir con los colores de mi país y eso me motiva a seguir creciendo, como deportista y como persona”, expresó.

Ulpiano Suárez, una ayuda clave para seguir apostando al alto rendimiento

La deportista también agradeció el subsidio otorgado por la Ciudad de Mendoza: “Ser deportista implica muchos gastos que no siempre se ven: viajes, inscripciones, entrenamientos, equipamiento, alimentación y recuperación. Todo eso lo vamos sosteniendo como podemos, así que cualquier ayuda suma un montón. Estoy muy agradecida de que se reconozca el esfuerzo que hay detrás de lo que hacemos”, concluyó.

Por su parte, Ulpiano Suarez subrayó la importancia de acompañar a jóvenes talentos: “Es un orgullo enorme para la Ciudad de Mendoza y para toda la Argentina que Emilia nos represente en los Panamericanos Junior. Vamos a seguir apoyando su carrera porque necesitamos más jóvenes como ella, que le ponen tanto esfuerzo y dedicación a su crecimiento diario”, destacó el jefe comunal.