Un ex jugador del Deportivo Maipú y Gimnasia y Esgrima pelea por su vida tras convertir un gol

Daniel Garro tiene 32 años y un largo recorrido por el fútbol de ascenso. En la provincia de Mendoza este jugador formó parte de los planteles del Deportivo Maipú y Gimnasia y Esgrima. En el Cruzado formó parte del plantel de Primera Nacional en la temporada 2019/20, por su parte en el Lobo jugó en la temporada 2017. Conocido en el ambiente como "El Negro" y muy querido en su San Luis natal, el delantero está peleando por su vida luego de sufrir un duro golpe en la cabeza al festejar un gol durante un partido por el Torneo Regional Amateur, ex Federal B.

Garro también jugó en Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Merlo

Delantero de 1,85 de altura, "El Negro" se destacó en sus comienzos en Estudiantes de San Luis, club con el que ascendió primero del Torneo Argentino B al Argentino A, y luego a la B Nacional.

image.png

Laura Sánchez, presidenta de EFI Junior de San Luis, explicó este martes que el delantero "entró en un paro cardiorrespiratorio luego del golpe, con hemorragia en el cerebro".

"No fue una disputa de pelota. Recibió un golpe. La persona que lo golpeó se puso un poco mal y después siguió el partido. No le sacaron amarilla ni roja. Está identificado y la familia (de Garro) va a iniciar acciones legales", apuntó en diálogo con TN al cuestionar que el encuentro no se suspendió y finalizó 2-1.

Sobre el momento del accidente, detalló que "todos pensaron que se levantaba, pero nunca se despertó". Además, cuestionó que el personal médico designado para el encuentro "no sabía que hacer, ni estaba matriculado".

"La ambulancia llegó dentro de todo rapidísimo. Me fui con Garro hasta el Hospital Madre Catalina Rodríguez de Merlo y me dijeron que le avise a la familia que se prepararan porque estaba muy mal", reveló la dirigente.

Debido a la gravedad del cuadro, el futbolista fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, en la ciudad de San Luis donde continúa internado.

Embed

A través de las redes sociales, EFI Junior pidió una cadena de oración por la salud del goleador. "Vamos Negro, no aflojes. El Tricolor te va a estar esperando". En otro posteo, explicaron que al jugador "lo agredieron después de convertir un gol".

Sin embargo, Atlético Concarán emitió un extenso comunicado en el cual se defendió de "comentarios falaces y maliciosos por parte de una dirigente del Club EFI, y varios de sus jugadores, tratando de desviar su responsabilidad y la de su institución".

Dijeron que Garro "chocó accidentalmente" con un rival y aclararon que la acción de juego fue "percatada por el árbitro del partido que entendió que se trató de una simple acción fortuita" por lo que no hubo ningún informe de las autoridades del partido "sobre la agresión de la que se habla".

Además, criticaron a EFI Juniors por "no contar con personal de sanidad en su cuerpo técnico".

image.png

El comunicado completo

En virtud de los hechos acontecidos el pasado día sábado 05/11/2022 en nuestro estadio, mientras se disputaba el encuentro entre nuestro Atlético Concaran vs. EFI Jrs (SL), válido por la 4° fecha del Torneo Regional Amateur 2022, queremos expresar nuestro acompañamiento al jugador Daniel Garro y su familia, quien sufriera un accidente luego de convertir el segundo tanto del partido.

Debido a la gran cantidad de comentarios falaces y maliciosos por parte de una dirigente del Club EFI, y varios de sus jugadores, tratando de desviar su responsabilidad y la de su institución, tanto en medios radiales, televisivos y digitales, nos vemos en la obligación de aclarar la situación, a fin de dar a conocer la sucesión de hechos.

Daniel “Negro” Garro continúa internado tras una brutal agresión en un partido del Torneo Amateur

Pasados los 5 minutos del segundo tiempo, el jugador Garro convierte un gol, y en el festejo choca accidentalmente con un jugador de nuestra institución generando una caída que deriva en el posterior desvanecimiento, todo esto, percatado por el árbitro del partido, quien entiende que se trató de una simple acción fortuita.

Inmediatamente, una profesional matriculada en enfermería puesta a disposición por nuestro club, realiza los primeros auxilios y se realiza el llamado a la emergencia médica, la cual llega en un periodo de 6 minutos para su posterior traslado, quedando nuestra dirigencia desde ese momento en permanente contacto con la dirigencia del equipo visitante, a los fines de colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para saber de la evolución del jugador Garro, según constan los mensajes intercambiados entre ambos presidentes y que ponemos a disposición.

Cabe aclarar que el Club EFI Jrs. no contaba con personal de sanidad en su cuerpo técnico.

Sobre la presencia de un profesional de la salud en la cancha, en distintas oportunidades, hemos concordado jugar con enfermeros matriculados, ante la imposibilidad de conseguir médicos en estas localidades más pequeñas.

Embed

En el caso de que el Club EFI Jrs. no hubiese aceptado jugar bajo estas condiciones, les asistía el derecho de no jugar el encuentro y luego solicitar el otorgamiento de los puntos ante el órgano correspondiente.

Debemos decir que Efi Jrs. aceptó las condiciones pre establecidas de antemano.

Sobre el estado de nuestro estadio, el mismo posee las características propias de un estadio de nuestra región, y como la mayoría de las canchas de un torneo regional, sin tener ningún tipo de incumbencia sobre la lesión sufrida por Garro, sino más bien, tomándolo desde nuestro lugar como una burla despectiva hacia nuestro club y si la presidente de EFI Jr. observaba algún motivo para no jugar también estaba en todo su derecho de no jugar, pero nunca planteo tal situación y el partido se disputó con total normalidad.

image.png Daniel Garro jugó en Gimnasia y Esgrima en el 2017.

Asimismo, solicitamos que el Club EFI Jr haga la presentación del seguro correspondiente ante las autoridades competentes, a los fines de correr traslado a nuestro club y poder informar pericialmente lo sucedido.

Por nuestra parte, nos encargaremos de realizar las presentaciones legales correspondientes ante semejantes acusaciones de las cuales está siendo parte nuestro club y sus jugadores a quienes se los acusa con uno tipologia delictiva grave como lo es "tentativa de homicidio.

Cabe mencionar que el partido entre ambas instituciones terminó en los tiempos correspondientes, además no existe informe arbitral sobre la agresión de la que se habla, tomando los distintos dichos de su presidenta como falaces ya que habló en un primer momento de un golpe en la boca y luego cambia estos dichos por un golpe de puño o codazo en la nuca sin tener esto en claro, situación que no sucedió.

image.png

En virtud a sus dichos sobre la inseguridad vivida por sus jugadores también aclaramos que no existen informes de la Policía de la Provincia encargada de la seguridad del evento que hable sobre hechos de violencia en nuestra cancha el día del partido en cuestión.

Repudiamos cualquier hecho de violencia, pero no solo la violencia física, sino también, la violencia verbal y la violencia que se manifiesta en redes sociales.

Debemos ser responsables de nuestras acciones y de nuestras palabras.

El hecho de ser un club del interior no da lugar a tratar a nuestros jugadores como "Chuncanos", "caballones", "huérfanos", "indios". Seamos respetuosos de todos por igual, 20 años de profesionalismo no da lugar en ninguna circunstancia a sentirse por encima de jóvenes deportistas amateur.

Solo nos queda seguir elevando nuestras plegarias para que se logre la efectiva recuperación de un gran jugador, pero mejor persona como Daniel Garro, de quien nos queda la tranquilidad que está en las mejores manos, las de nuestros médicos del Hospital Ramón Carrillo.

Fuente: Clarin/San Luis24/El Puntal