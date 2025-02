Un campeón del mundo envuelto en un escándalo con una Only Fans

El ex arquero y campeón del mundo con la selección de fútbol de España, Iker Casillas, emitió un fuerte comunicado luego de ser vinculado amorosamente con una actriz de Only Fans.

A su vez, el histórico arquero del Real Madrid subrayó que “no todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa; a costa de alguien cuya ‘notoriedad’ se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia; más cuando reitero, he intentado por todos los medios proteger mi intimidad”.

Cómo terminó la mano con Iker Casillas

Para concluir, Casillas aclaró que “no voy a consentir que por el hecho de ser considerado un personaje público no se me respete o ello suponga no tener intimidad y vida privada, a la que tengo igual derecho que cualquiera”, y adelantó que dio instrucciones a su equipo jurídico persiga legalmente “cualquier vulneración de mi intimidad y/o honor, vengan de quien venga y sea en el medio que sea”.