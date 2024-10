Un análisis memorable de Fernando Gago ¿Qué dijo el DT de Boca?

perdió el Millo ¡Eso no se hace! Patadón en el piso al alicaído Marcelo Gallardo

Más sobre Fernando Gago

En este mano a mano con los periodidstas aclaró la razón por la cual le dio toda su confianza a Brey en el arco."Lo dije desde el primer día que llegué, va a jugar el que mejor se encuentre. Hoy era un partido para Leandro, para que juegue él", agregó.

Gago además se refirió a lo que viene pasando con Medina y su ausencia en este partido. "Él me manifestó que existe que haya una transferencia. Yo tengo pocos días en el club y lo entendí como futbolista de que pueda irse a Europa a cumplir su sueño. Creo que quedan tres meses de mercado y pueden pasar muchas cosas. Yo voy a contar con los jugadores que estén comprometidos. La situación de Cristian (Medina) es particular, es un chico joven, está bueno que se le enseñe y aprenda. Pero tomé la decisión de que no iba a estar disponible", sentenció.