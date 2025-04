Última parada para Los Pumas 7s en el Seven de Estados Unidos

Pero además de lo estrictamente deportivo, hubo otra gran noticia para el conjunto nacional: Luciano González Rizzoni y Marcos Moneta fueron nominados por World Rugby al premio de Jugador del Año de Seven , mientras que Moneta también compite en la terna al Try del Año .

“Feliz por Lucho y por mí, pero más que nada por el equipo. Es una nominación y también creo que es un premio grupal, que simboliza la temporada que tuvo el equipo ”, expresó Moneta en diálogo con la UAR. “Estar nominados dos de los tres, es una sensación muy linda. Es un reflejo de lo que hicimos todos. Ojalá que quede entre nosotros”.

Por su parte, González Rizzoni, visiblemente emocionado, agregó: “Muy contento, una alegría terrible. Todavía no caigo. Como digo siempre, si no hay equipo no hay jugadores que se destaquen. Es un gran reconocimiento para el equipo”.

Un gran año para Los Pumas 7s

La Gran Final de Los Ángeles será el cierre ideal para una temporada en la que Los Pumas 7s volvieron a posicionarse entre las potencias del rugby reducido. En un año cargado de emociones y logros colectivos, el equipo buscará ponerle la frutilla al postre con una consagración que encaje a la perfección con el espíritu de este plantel: esfuerzo, compañerismo y excelencia.