28 de octubre de 2025
Sitio Andino
mala fortuna

Tragedia en el Inter de Milán: Martínez atropelló y mató a un hombre camino al entrenamiento del Inter

El Inter de Milán de Italia se vio envuelto en una noticia poco propicia que involucró a un fatal accidente. Entrá a la nota y mirá de qué se trata.

El arquero español del Inter de Milán, Josep Martínez, intentó auxiliar a la víctima, pero no pudo salvarle la vida.

Por Sitio Andino Deportes

Una verdadera tragedia conmovió al fútbol italiano este lunes por la mañana. El arquero español Josep Martínez, jugador del Inter de Milán y compañero de Lautaro Martínez, atropelló y mató a un hombre de 81 años en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Fenegró, a pocos kilómetros de Milán.

El hecho tuvo lugar cerca de las 8:30 horas, cuando el futbolista de 27 años se dirigía al centro de entrenamiento del club. Según informaron medios italianos, la víctima —que se desplazaba en silla de ruedas— habría perdido el conocimiento e invadido la calzada, siendo impactada por el vehículo conducido por el guardameta.

Intentó socorrer a la víctima del accidente, pero fue en vano

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el compañero de Lautaro Martínez se detuvo de inmediato y trató de auxiliar al hombre, pero nada pudo hacer para salvarle la vida. Los servicios de emergencia médica llegaron minutos después, aunque solo pudieron constatar el fallecimiento del anciano.

Las primeras hipótesis policiales apuntan a que el hombre habría sufrido un desmayo o un paro cardíaco que lo hizo perder el control de su silla de ruedas, desplazándose hacia el camino justo en el momento en que pasaba el auto del arquero español.

“El futbolista se mostró en estado de shock y colaboró desde el primer momento con las autoridades”, informó la prensa italiana, que sigue de cerca el desarrollo del caso.

El accidente generó profundo impacto en el Inter, que rápidamente decidió cancelar la conferencia de prensa prevista con el entrenador Cristian Chivu, programada para horas más tarde en la previa del duelo ante Fiorentina por la Serie A.

Consternación en el Inter de Milán

Desde el club milanés no hubo un comunicado oficial inmediato, aunque fuentes internas confirmaron que tanto la dirigencia como el cuerpo técnico se mostraron “consternados por la tragedia” y brindaron su apoyo emocional al jugador.

La suspensión de actividades de prensa fue una señal de respeto hacia la víctima y su familia, además de la delicada situación anímica en la que quedó el arquero.

“Es un momento extremadamente sensible. El jugador está devastado”, filtraron allegados a la institución “nerazzurra”, que pidió prudencia hasta que se esclarezcan los detalles del accidente.

Quién es Josep Martínez, el arquero involucrado en el accidente

Josep Martínez nació en Alzira, España, en 1998, y se formó en La Masía, la prestigiosa cantera del FC Barcelona. Más tarde pasó por Las Palmas y el RB Leipzig, antes de consolidarse en la Serie A.

En julio de 2024, el Inter de Milán lo contrató tras una destacada temporada en Genoa, en una operación valuada en 13,5 millones de euros. Llegó como reemplazante natural del suizo Yann Sommer, aunque hasta el momento había tenido participación limitada: algunos partidos de Copa Italia y minutos esporádicos en el torneo local.

Reconocido por su buen juego con los pies y su reflejo bajo los tres palos, Martínez era considerado una apuesta a futuro del club, que lo veía como un recambio confiable para la portería.

Investigación en curso y posibles derivaciones tras el accidente

Las autoridades italianas ya iniciaron las pericias para determinar la responsabilidad del futbolista, aunque los primeros reportes señalan que el accidente habría sido inevitable debido a la maniobra inesperada del hombre en silla de ruedas.

El propio jugador permaneció en el lugar hasta la llegada de la policía y prestó declaración voluntaria, cumpliendo con los protocolos habituales en este tipo de siniestros.

Mientras tanto, el Inter busca contener la repercusión mediática y preservar la privacidad del arquero, quien atraviesa un duro momento personal.

