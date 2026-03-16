16 de marzo de 2026
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Rally de las Bodegas

Tonconogy ganó el Rally de las Bodegas 2026 y amplió su dominio en Mendoza

Juan y Alberto Tonconogy se quedaron con la 23ª edición del Rally de las Bodegas “Copa Park Hyatt”. Repasá lo sucedido en la carrera.

Juan y Alberto Tonconogy celebraron una nueva victoria en el Rally de las Bodegas.

Juan y Alberto Tonconogy celebraron una nueva victoria en el Rally de las Bodegas.

Por Sitio Andino Deportes

La 23ª edición del Rally de las Bodegas “Copa Park Hyatt” llegó a su fin en Mendoza con una gran convocatoria de público que acompañó la llegada de los autos clásicos tras más de 700 kilómetros recorridos por los caminos del vino.

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Para la dupla integrada por padre e hijo, este triunfo significó la tercera victoria juntos en el Rally de las Bodegas, mientras que para Juan Tonconogy fue su sexta conquista en la prueba, lo que lo consolida como el máximo ganador de la historia del evento.

RALLY DE LAS BODEGAS

El podio del Rally de las Bodegas

El segundo lugar de la clasificación general fue para Alejandro López y Gabriel Gourovich, quienes compitieron con un Mercedes Benz 290 Sport C de 1936.

En tanto, el tercer puesto quedó en manos de Margarita Tonconogy y Gastón Zilbergleijt, que participaron con un Bugatti T38 de 1927.

Los mejores mendocinos clasificados

Entre las tripulaciones locales, y por cuarto año consecutivo, la mejor dupla mendocina fue la integrada por Emiliano Cejas y Roberto Cejas, quienes terminaron octavos en la general a bordo de un Alfa Romeo Giulia 1600 GT de 1968.

Más atrás finalizaron:

  • Matías Monserrat y Sol Conalbi, con un Fiat 1500 Coupé de 1969, en la 12ª posición.

  • Mario Viazzo y su hijo Mario, con un Fiat 1500 Coupé de 1967, en el 15° lugar.

    RALLY DE LAS BODEGAS (2)

La Copa Malbec Luján de Cuyo

Durante el evento también se entregó la Copa Malbec Luján de Cuyo, un trofeo especial que premia al binomio con mejor rendimiento en las pruebas desarrolladas dentro de ese departamento.

El premio también quedó en manos de Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy, ratificando el dominio de la dupla en esta edición.

Un recorrido por los caminos del vino

La última jornada del rally incluyó un recorrido por algunos de los puntos más emblemáticos del turismo mendocino. La caravana transitó por sectores como Cerro de la Gloria y Chacras de Coria, continuó hacia Pulenta Estate, luego por Tupungato y Casa de Uco, y finalmente culminó la competencia en Bodega Catena Zapata.

El Rally de las Bodegas forma parte del calendario nacional del Automóvil Club Argentino (ACA) y también del calendario internacional de la FIVA, además de integrar la programación oficial de la Vendimia 2026.

RALLY DE LAS BODEGAS (3)

Preguntas clave sobre el Rally de las Bodegas

¿Quién ganó el Rally de las Bodegas 2026?

La competencia fue ganada por Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy a bordo de un Riley Sprite de 1936.

¿Cuántas veces ganó Juan Tonconogy el Rally de las Bodegas?

El piloto argentino logró su sexta victoria en la prueba, convirtiéndose en el máximo ganador del evento.

¿Quiénes fueron los mejores mendocinos clasificados?

La dupla de Emiliano Cejas y Roberto Cejas fue la mejor ubicada entre los locales, finalizando octava en la clasificación general.

¿Cuántos kilómetros recorre el Rally de las Bodegas?

La competencia recorre aproximadamente 700 kilómetros por rutas y bodegas de Mendoza.

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