Todo lo que dejaron los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022

image.png

Todos los datos del Mundial de Qatar 2022

1 - Argentina derrotó 4-3 a Países Bajos por penales, tras igualar 2-2 en los 120 minutos reglamentarios y se convirtió en el seleccionado con más victorias desde los doce pasos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA (5). La Albiceleste ostenta el récord de definiciones por penales en Mundiales: 6 totales (5G-1P): triunfos 3-2 vs Yugoslavia, 4-3 vs Italia (1990), 4-3 vs Inglaterra (1998), 4-2 vs Países Bajos (2014) y 4-3 vs. Países Bajos (2022). Su única caída fue 2-4 contra Alemania en 2006.