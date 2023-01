Teo Gutiérrez y una rifa polémica con una camiseta autografiada por Messi

La rifa benéfica no resultó de la mejor manera ya que cuando se hizo el sorteo, el colombiano sacó un número que nadie había comprado y se quedó con la casaca. Polémico.

Más allá de la actitud del colombiano, la realidad indica que en este tipo de situaciones sí sale un número que no fue adquirido, se suele sortear de nuevo hasta encontrar un ganador, algo que no ocurrió.

Teo Gutiérrez anunció la rifa para ayudar a los chicos carenciados

Previo a la Navidad, Teo Gutiérrez aprovechó su visita a la ciudad de Barranquilla para anunciar que lanzaba una rifa para ayudar a los más necesitados. El premio era una camiseta de la Selección argentina autografiada por Lionel Messi, algo que sin dudas sería un gran atractivo.

“Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gané, que participen con una rifa de 20 mil pesos (1400 pesos argentinos), para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, y la idea es que la gente se la gane y que puedan estar felices, y darle un regalo a sus hijos”.

Además, Teo relató la historia de la casaca y recordó que se la pidió al jugador argentino hace varios años, con el fin de dársela como obsequio a su hijo.

“Esa camiseta fue la de Chile en Copa América, le pedí un saludo para mi hijo a Messi y él tuvo la amabilidad de regalarme la camiseta. Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella y pueda disfrutar de una linda Navidad”, expresó el goleador.

Finalmente, la camiseta quedó en manos del goleador ya que salió un número que nadie había comprado.