Solana Sierra campeona en Mallorca: su cuarto título del año y el reconocimiento de Gabriela Sabatini

La argentina Solana Sierra ganó el WTA 125 de Mallorca, consiguió su cuarto título en 2025 y recibió el trofeo de Gabriela Sabatini. Repasá su logro.

La marplatense Solana Sierra celebró en España junto a la histórica tenista argentina.

La mejor tenista argentina del mundo, Solana Sierra, se consagró campeona del WTA 125 de tenis de Mallorca tras vencer en la final a la serbia Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1. Con este logro, la marplatense de 21 años sumó su cuarto título en 2025 y confirmó su gran temporada dentro del circuito WTA.

Su camino incluyó victorias sobre la italiana Dalila Spiteri, la española Guiomar Maristany, la georgiana Ekaterine Gorgodze y la local Andrea Lázaro García, antes de superar con autoridad a Radivojevic en la definición. El título significó el segundo WTA 125 de su temporada y la consolidó como la mejor jugadora argentina del circuito internacional.

Además, el momento de la consagración tuvo un condimento especial: Gabriela Sabatini, leyenda del tenis argentino, fue la encargada de entregarle el trofeo, un gesto que marcó la emoción del cierre del torneo.

Ranking, futuro y próximos desafíos para Solana Sierra

Gracias al título en Mallorca, Solana Sierra ascendió 15 puestos en el ranking mundial y alcanzó la posición 71º, a solo siete lugares de su mejor ubicación histórica. También se consolidó como la tercera latinoamericana mejor ubicada en el escalafón WTA.

El 2025 ya es la temporada más destacada de su carrera, con cuatro títulos conquistados, dos de ellos de nivel WTA 125. Su potencia de juego y regularidad la colocan en un camino de crecimiento constante, con el objetivo de seguir escalando en el ranking.

De cara a lo que viene, la marplatense decidió bajarse del WTA 125 de Río de Janeiro, inicio de la gira sudamericana femenina. Sin embargo, tendrá dos compromisos de gran relevancia en Argentina: el WTA de Tucumán (3 al 9 de noviembre) y el WTA de Buenos Aires (24 al 30 de noviembre), donde buscará brillar ante su público.

