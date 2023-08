Si picó mal entre Gabriel Heinze y un periodista: ¿qué pasó?

Gabriel Heinze no es ajeno a los enfrentamientos con periodistas a lo largo de su carrera como director técnico. En esta ocasión , tras la derrota de Newell's ante Corinthians, el entrenador argentino protagonizó un intercambio tenso y picante con un periodista que le cuestionó sobre las tácticas y modificaciones del equipo.*

El ambiente se caldeó cuando el periodista consultó al entrenador sobre los cambios tácticos implementados y las modificaciones en el desempeño del equipo "Lepra". Visiblemente malhumorado, Heinze respondió: "¿Qué querés que te explique si no me dejás hablar?". El intercambio de palabras resaltó la tensión en la conferencia de prensa post partido.

La situación tomó un giro inesperado cuando el cronista arremetió con firmeza: "Sos un maleducado, Gabriel. Sos un maleducado porque estamos hablando bien" . La respuesta del entrenador no se hizo esperar, mostrándose sorprendido y reafirmando su posición de que no se le permitía exponer sus argumentos.

Heinze defiende su postura: "Yo no soy un maleducado"

En medio de un tenso silencio, Heinze reafirmó su postura con vehemencia: "Yo no soy un maleducado, no te equivoques. Yo estaba hablando y vos me interrumpís". El intercambio, que dejó en claro la firmeza de ambos lados, finalmente concluyó con una tregua cuando el periodista bajó el tono y se disculpó: "Te pido disculpas yo entonces", según publica el portal minutouno.