Se definió el futuro de Fernando Gago en Boca

Continuidad con condiciones

En el cónclave que el exmediocampista con paso por el Real Madrid mantuvo con Riquelme, se le aclaró al entrenador que su continuidad estará supeditada al rendimiento y resultado que obtenga el equipo en el torneo local, por lo que estará en evaluación permanente.

Asimismo, el Consejo de Fútbol evaluó las alternativas en caso de un despido del DT, ya que Gago tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2026, por lo que, si los resultados no lo acompañan, la dirigencia espera que sea el entrenador quien presente su dimisión al cargo. No obstante, desde el seno del cuerpo técnico de "Pintita" no evaluaron esa opción.

Si los malos resultados continúan, la dirigencia boquense tiene como opción en primer término otorgarle el cargo a Mariano Herrón hasta buscar un entrenador definitivo. En ese caso, en una lista de reemplazantes aparece el ex San Lorenzo de Almagro Rubén Darío Insua, actual entrenador de Barracas Central; y Gerardo Martino, de último paso por el Inter Miami de la MLS que lidera Lionel Messi.