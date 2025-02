Las duras definiciones de Óscar Córdoba tras la eliminación de Boca

Tras una dura derrota contra Alianza Lima, que acabó con el sueño de obtener un lugar por Copa Libertadores, las críticas hacia Boca Juniors no se hicieron esperar, no solo de los hinchas, sino también de otros referentes históricos. Uno de ellos fue el exarquero colombiano Óscar Córdoba, quien no se guardó nada y calificó la eliminación como un "fracaso rotundo".