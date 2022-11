Se acabó el sueño: Gimnasia perdió con Estudiantes de Caseros y se quedó sin final

Gimnasia no pudo en su casa (Foto: Cristian Lozano).

El primer tiempo se jugó con todo en el Parque. Gimnasia se hizo rápido del dominio de la pelota después de algunos ataques visitantes que no prosperaron y comenzó a golpear a un rival, que hacía pesar la ventaja de haber ganado en la ida por 1 a 0.

El elenco mendocino contó en Santiago Solari el arma con la que buscó herir a su contrario de turno. Con la pelota bien distribuida en la zona de ataque, el número 10 contabilizó un par de buenas incursiones al área de Caseros, pero no tuvo compañía ni la fortuna necesaria para abrir el marcador.

WhatsApp Image 2022-11-05 at 18.09.53.jpeg

WhatsApp Image 2022-11-05 at 18.09.54.jpeg

En el complemento, los cambios del Lobo hicieron efecto. Con mucha más garra, es verdad que con pocas ideas, lo hizo temblar a Estudiantes. Fue y fue, pero se encontró con una pared que no se quebró en ningún momento.

Estudiantes de Caseros lo liquidó cuando ya no quedaba tiempo. Ya había tapado dos jugadas increíbles Tomás Giménez, pero no esta no pudo hacer con la buena definición de Cantero, que la puso en un ángulo.

WhatsApp Image 2022-11-05 at 18.46.34.jpeg

Gimnasia y Esgrima se despidió del campeonato con la frente en alto. Tuvo un gran campeonato, donde peleó arriba de punta a punta. Por lo menos se llevó el sabor de haber eliminado a Independiente Rivadavia en el clásico.

Embed

Las fotos del partido (Cristian Lozano)

WhatsApp Image 2022-11-05 at 16.37.58.jpeg

WhatsApp Image 2022-11-05 at 16.41.36.jpeg

WhatsApp Image 2022-11-05 at 17.33.32.jpeg

WhatsApp Image 2022-11-05 at 17.33.33.jpeg

WhatsApp Image 2022-11-05 at 18.46.35.jpeg

https://twitter.com/VarskySports/status/1589024143923871745 Estudiantes vencía 0-1 a Gimnasia (M) en el Reducido de PN . El global estaba 0-2. El árbitro decidió suspender el partido por incidentes. Se presume que el equipo de Caseros jugará la final vs. Instituto o Defensores de Belgrano tras fallo del Tribunal de Disciplina. pic.twitter.com/GXKJngt7fr — VarskySports (@VarskySports) November 5, 2022

El gol del partido