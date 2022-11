Sampaoli se enojó y liquidó al Mundial en Qatar

image.png

Y agregó: "La FIFA decidió que se jugara en un lugar donde no debía de haberse jugado en un momento en el que no debía de haberse jugado, todo por plata. Esto es un negocio y se deja de lado todo lo demás y las consecuencias las pagan los de abajo. Por lógica, los jugadores miran no de reojo, sino con dos ojos el Mundial. Pero eso no es culpa de los futbolistas".