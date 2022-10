Rugby: San Jorge le ganó el súper clásico a Belgrano por 26 a 24

Desde el comienzo del partido San Jorge Rugby Club salió muy mentalizado a dejar todo en el campo de juego ganando algunos metros en el campo de juego.

22-Rugby. Belgrano RC, lo intentó pero no pudo con San Jorge RC..JPG Rugby: Belgrano lo intentó pero no pudo con San Jorge

Primer tiempo

A los 2 minutos, San Jorge RC tuvo un penal a su favor que erró en los palos Lautaro Corazza, pero un minuto después el mismo Coraza con otro penal anotó en la hache poniendo el partido 3 a 0.

A los 23 minutos, San Jorge RC ganaba en los scrum, anotando nuevamente de penal Lautaro Corazza, poniendo el marcador 6 a 0 para la visita.

A los 25 minutos descontó de penal para el “prócer” Gonzalo Urcola poniendo el marcador 6 a 3 a favor de San Jorge RC.

A los 29 minutos se dio vuelta la historia al anotar un try Federico Galdón, convirtiendo en los palos Gonzalo Urcola, pasando arriba en el marcador el local por 10 a 6.

A los 38 minutos, Joaquín Buttini apoyó detrás del ingoal anotando un try para San Jorge RC, que erró en los palos, Lautaro Corazza (11 a 10 favor de la visita).

22-Rugby. En los scrum casi siempre ganó San Jorge RC..JPG Rugby: en los scrum casi siempre ganó San Jorge

Segundo tiempo

A los 5 minutos convirtió en los palos un penal para San Jorge RC, Lautaro Corazza, poniendo el marcador, 14 a 10 para el rojiblanco.

A los 6 minutos pudo descontar de penal Belgrano RC, pero Gonzalo Urcola erró su remate a los palos.

A los 10 minutos Maximiliano Svabas anotó un nuevo try para San Jorge RC, que anotó en los palos, Lautaro Corazza, poniendo el resultado a favor de la visita por 21 a 10.

Belgrano respondió con try apoyado por Lautaro Godoy a los 19 minutos que convirtió en los palos Lautaro Coraza, poniendo el marcador, 21 a 17 a favor de San Jorge RC.

A los 25 minutos, Joaquín Buttini apoyó un nuevo try para San Jorge RC, que luego erró en los palos Corazza (26 a 17 a favor de la visita).

En el cierre del partido cuando se jugaban 40 minutos Nicolás Solorza anotó un try para Belgrano RC, que luego convirtió en los palos Tomás Poblete, cerrando el marcador final con victoria de San Jorge RC, por 26 a 24.

San Jorge Rugby Club festejó mucho la victoria en el festejo del cumpleaños de Belgrano RC con sólido trabajo, muy concentrado ganando en las posiciones fijas ante el “prócer” que no pudo repetir el funcionamiento que mostró en la primera rueda.

De todas maneras, Belgrano Rugby Club se aseguró su permanencia en la próxima temporada en la Copa de Plata, mientras que San Jorge, no le alcanzó para ascender a dicha división ya que Tacurú de San Martín, Mendoza, fue el que consiguió dicho objetivo y los rojiblancos seguirán jugando en la Copa de Bronce en el 2023.

Finalizado el partido Belgrano RC, organizó un exelente tercer tiempo donde también hubo música, etc, festejando sus 50 años de vida.

Síntesis

Cancha: Carlos Boschín

Árbitros: Esteban Sampayo (Alto Valle- Río Negro).

Asistentes: Rodrigo Lofvall-David Lobos (Unión de Rugby de alto Valle- Río Negro).

22-Rugby. Belgrano cayó en su cancha ante San Jorge por 26 a 24..JPG Rugby: Belgrano cayó en su cancha ante San Jorge por 26 a 24

BELGRANO RUGBY CLUB (San Rafael (24)

Sebastián Escobedo, Martín Quiroga, Lautaro Godoy Luna, Guido García Juri, Francisco Meardi, Federico José Giménez, Horacio López, Santiago Riera, Federico Galdón, Gonzalo Urcola, Nazareno Ison, Joaquín Galdón, Gonzalo Boschín, Nicolás Solorza, Juan Ignacio Suárez Carboneti. Entrenadores: Federico Greco, Bernardo Ullrich, Lorenzo Yanardi. Ramiro Sosa.

22-Rugby. San Jorge se quedó con el súper clásico al vencer a Belgrano por 26 a 24..jpg San Jorge le ganó el súper clásico a Belgrano por 26 a 24

SAN JORGE RUGBY CLUB (San Rafael) (26)

Valentín Montoro, Maximiliano Svabas,Pablo Díaz, Joaquín Buttini, Julián Fernández Lo Moro, Julián González Micelli, Ignacio Buchter, Andrés Mateos, Ignacio Alías, Lautaro Corazza, Matías Torres, Emanuel Maldonado, Eusebio Moreno, Lucas Monserrat, Josue Gil Pons. Entrenadores: Juani Freire, Javier Devesa, Jesús Alasino. Preparador físico: Nahuel Búa. Manager: Jorge Mateos.

Goles: PT. 3´y 23´penales de Lautaro Corazza (SJ), 25´penal de Gonzalo Urcola (B), 29´gol de Gonzalo Urcola por try de Federico Galdón (B), 38´Try de Joaquín Buttini (SJ). 2T. 5´penal de Lautaro Corazza (SJ), 10´ gol de LaUtaro Corazza por try de Maximiliano Svabas (SJ), 19´ gol de Gonzalo Urcola por try de Lautaro Godoy Luna (B), 25´ try de Joaquín Buttini (SJ), 40´gol de tomas Poblete por try de Nicolás Solorza (B).

Suplentes: Belgrano RC: Franco Ferreyra, Dante Gutiérrez, Francisco Rugoso, Lautaro Pereyra, Luciano Sepúlveda, Tomás Poblete, Sebastián Campi, Leandro Cattai. San Jorge RC: Gustavo Fernández, Daniel Martínez, Enzo Musi, Lucas Vázquez, Matías Carabajal, Danilo Camiletti, Federico Buttini, Joaquín Correas.

Preliminar intermedia: Belgrano RC (47)- San Jorge RC (0).

22-Rugby. Line que gana en lo alto Maximiliano Svabas..JPG Line out que gana en lo alto Maximiliano Svabas

22-Rugby. Juani Freire uno de la técnicos de San Jorge felicita a sus jugadores..JPG Juani Freire, uno de los técnicos de San Jorge, felicita a sus jugadores

