Rodrigo De Paul y Ángel Di María participaron de la última práctica

El volante no tiene una lesión grave. De lo contrario, no hubiera podido hacer ninguno de esos movimientos. Y si en el cuerpo técnico lo cuidaron en el entrenamiento del jueves porque sólo tenía una fatiga, no hubiera sido lógico mandarlo al campo en el caso de tener algo más grave. De hecho, el único que no practicó con el grupo fue Papu Gómez, tocado en un tobillo.

https://twitter.com/TyCSports/status/1600895484423389184 "¿ESO ES TU MÁXIMO?"



Scaloni, en TODOS los detalles en el entrenamiento de la #SelecciónArgentina #TyCSportsMundial pic.twitter.com/FsTCNXTrtk — TyC Sports (@TyCSports) December 8, 2022

Eso sí, durante los movimientos, al volante se lo vio usando una protección justamente en la zona de la lesión (los isquiotibiales derechos), como si fuera una especie de muslera, que el propio Rodrigo se iba acomodando a medida que realizaba distintos ejercicios.

El rosarino se reincorporó el martes al trabajo a la par de sus compañeros luego de la molestia que lo marginó del partido contra Australia y ya está nuevamente a disposición del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

De Paul, por su parte, empezó el entrenamiento del miércoles con normalidad pero luego no lo pudo completar por una molestia en el isquiotibial.

La filtración de la información del estado físico del "Motor" del equipo generó el fastidio de Scaloni, quien durante los últimos minutos se acercó más de lo común al sector de la prensa y realizó un gesto mirando hacia donde estaba De Paul y una mirada que se interpretó por los presentes como un "¿Vieron que está bien?".

De hecho, el último trabajo que pudo ver la prensa fue un loco en el centro del campo de juego de la cancha más cercana a las tribunas donde se ubican los medios de comunicación durante las prácticas.

https://twitter.com/TyCSports/status/1600895940629790721 QUE TE ABRACE COMO EL GENERAL AL FIDEO #TyCSportsMundial pic.twitter.com/pLsxwrEc4j — TyC Sports (@TyCSports) December 8, 2022

En cuanto se cerraron los portones de la Universidad de Qatar, Scaloni se disponía a conducir la última prueba en campo para definir el equipo que enfrentará mañana a las 16 a Países Bajos en el estadio Lusail.

En el ensayo táctico del miércoles De Paul no estuvo y fue reemplazado por Leandro Paredes.

Además, Scaloni volvió a probar con Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico como laterales y Di María estuvo entre los posibles titulares.

Por lo tanto, la probable formación de la Argentina sería con Emiliano Martínez; Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Tagliafico; De Paul o Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez.

El partido de mañana ante Países Bajos por los cuartos de final se jugará desde las 16 (22 de Qatar) en el estadio Lusail con el arbitraje del español Mateu Lahoz.