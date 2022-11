Rodrigo De Paul: "Ahora podemos disfrutar el Mundial"

Fue el 19 de junio del 2019. Hace ya tres años y medio. Fue también después después de un debut con derrota, esa vez en la Copa América. Fue en ese momento, en un 1-1 contra Paraguay, que Rodrigo De Paul entró para no salir más, para convertirse en jugador de Selección argentina , para transformarse, tiempo después, en uno de los motores de la Scaloneta. Aquella vez fue una de los que entró. En este Mundial de Qatar 2022 , su primer Mundial, uno de los jugadores que el DT sostuvo a pesar de no estar en su mejor versión. Por eso, tras una victoria que alivia, el volante se permitió tocar desde otro lugar ese punto. Sobre todo, después de las críticas del debut.

-Me siento bien, soy consciente de que siempre se puede mejorar. Y ojalá que esta Copa me siga alzando el nivel, me lleve a más. Competir con los mejores te hace mejor y yo me siento capacitado para competir con cualquiera.