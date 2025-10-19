19 de octubre de 2025
River y un ambicioso proyecto: Stéfano Di Carlo promete un Monumental techado y con más capacidad

El candidato a presidente de River, Stéfano Di Carlo, presentó un plan para ampliar el Estadio Más Monumental y techarlo. Mirá cuánto costaría y cómo se haría.

Di Carlo promete un Monumental más grande y techado para River.

Por Sitio Andino Deportes

El candidato a presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, presentó un ambicioso proyecto para ampliar y techar el Estadio Más Monumental en caso de imponerse en las elecciones de noviembre. La iniciativa busca sumar más de siete mil localidades y modernizar la casa de los hinchas con una inversión millonaria.

El proyecto de Di Carlo para el Estadio Más Monumental

El plan de Di Carlo contempla la construcción de una nueva bandeja que elevaría la capacidad del Monumental por encima de los 92 mil espectadores, consolidándolo como el estadio más grande de Sudamérica. Además, incluye la instalación de un techo integral que cubriría las tribunas, diseñado para permitir el ingreso de luz natural al campo de juego y no alterar el césped.

Según el propio dirigente, se trata de una propuesta con viabilidad técnica, estructural y financiera, aunque por ahora no hay cifras oficiales. Los primeros números hablan de una inversión que rondaría los 100 millones de dólares, a ejecutarse por etapas.

Cuándo se presentaría oficialmente el plan

La presentación formal del proyecto se realizaría después de las elecciones presidenciales en River Plate, previstas para noviembre de 2025. De aprobarse, la obra se desarrollaría en distintas fases para evitar que se interrumpan los partidos del primer equipo ni los múltiples eventos que el Monumental alberga durante el año.

En redes sociales ya circulan renders del Monumental techado, que generaron gran repercusión entre los hinchas. De concretarse, la remodelación marcaría un nuevo hito en la historia del club, consolidando al estadio como uno de los más modernos del mundo.

