24 de noviembre de 2025
{}
River en un duelo clave hoy con Racing para acercarse a la Libertadores

River mantiene vivas sus chances de llegar a la Libertadores y busca un triunfo clave hoy ante Racing para seguir dependiendo de sí mismo.

River en un duelo clave hoy con Racing para acercarse a la Libertadores.

Foto: Copa Argentina (Vía X)
Por Sitio Andino Deportes

La sorpresiva eliminación de Rosario Central a manos de Estudiantes de La Plata reconfiguró por completo el escenario de clasificación a la Copa Libertadores, dejando al Club Atlético River Plate con menos margen en este tramo decisivo del año.

El equipo de Marcelo Gallardo perdió una de sus vías más accesibles para ingresar al torneo continental, ya que el conjunto de Ariel Holan podía liberar un cupo si salía campeón, una alternativa que quedó descartada.

Facundo Tello será el árbitro del clásico Racing–River por los octavos del Torneo Clausura.
Jueces en los octavos del Torneo Clausura 2025: horarios, sedes y todas las designaciones oficiales de la AFA
La Liga Profesional confirmó el cronograma completo de los octavos de final rumbo a los cuartos del Torneo Clausura.
Torneo Clausura: días y horarios confirmados para los octavos de final de los Playoffs

Los cupos asegurados y el condicionamiento para River

El análisis de NA detalla que Boca y Rosario Central ya tienen asegurada la fase de grupos, mientras que Argentinos Juniors obtuvo su lugar en el Repechaje por tabla anual. Ante este panorama, River quedó condicionado y obligado a buscar su pase con menos margen.

La vía más clara para el Millonario es ganar el Torneo Clausura 2025, en el que este lunes buscará meterse en cuartos frente a Racing Club. Si logra consagrarse, accederá directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la única opción que depende exclusivamente de su rendimiento.

Si no consigue el título, River quedará supeditado a otros resultados. Boca, Argentinos Juniors o Lanús podrían liberar un cupo en caso de ser campeones. En particular, Lanús, ya clasificado por la Sudamericana, arrastraría a River si también gana el Clausura, permitiéndole ingresar a la fase inicial del torneo.

River, con menos margen pero con chances vivas

Aunque el escenario se volvió más complejo y las combinaciones se reducen, River aún mantiene vivas sus posibilidades de jugar la próxima Libertadores. Con menos margen y más cálculos, el equipo de Núñez todavía sueña con estar en la máxima competencia continental en 2026. Fuente: NA

Por Sitio Andino Policiales