River Plate visitará a Argentinos en un duelo directo

River esta tratando de culminar una temporada negativa sin ningún título con al menos una clasificación para la Copa Libertadores, un pase que no solo le resultará importante a nivel deportivo sino más aún a nivel económico ya que con las importantes sumas de dinero que reparte la competencia puede hacer frente a solventar económicamente el oneroso plantel que posee.

Este 2022 para el DT Marcelo Gallardo es un flagrante fracaso deportivo. El equipo no pudo coronarse ni llegar a instancias finales en la Copa de la Liga, Copa Libertadores, la LPF (está muy lejos de la punta) y la Copa Argentina, agregando los dos superclásicos perdidos ante Boca, en Núñez y en La Bombonera.

Esta vez Gallardo no pudo obtener agua de las piedras y la ida de algunos valores, de manera fundamental Julián Álvarez y Enzo Fernández, lo puso a River en el nivel de equipo "común", lejos de aquel que avasalló durante años a la mayoría de los rivales, sobre todo a nivel internacional ya que en el ámbito local solo ganó un título.

Después de ocho años en el cargo y 14 títulos el "Muñeco" vive un momento amargo. El equipo no le respondió al exitoso entrenador, los refuerzos no estuvieron a la altura pese a gastar y mucho, solo el colombiano Miguel Ángel Borja le costó ocho millones de dólares, y tampoco pudo dotar a este River de un respaldo táctico.

Por eso River está séptimo a nueve unidades del puntero Atlético Tucumán y tiene que preocuparse por la tabla anual en la cual hoy está clasificando para la Libertadores en el tercer lugar con 61 unidades, detrás de Racing (70) y Boca (66), junto con Gimnasia (61, un cotejo más jugado) y seguido por Argentinos (58).

La proximidad de Argentinos Juniors hace que este partido tenga gran trascendencia en la clasificación para la Libertadores, ya que el equipo de Gabriel Milito se juega una de las últimas chances de seguir prendido en esa pugna.

El Argentinos de Milito llega con lo que puede a este tramo final de la temporada luego de que la dirigencia decidió transferir tres valores fundamentales como Fausto Vera (Corinthians de Brasil), Matías Galarza (Genk de Bélgica) y César Florentín (Gazovic de Rusia), limitando las ambiciones del equipo.

En la LPF Argentinos suma 33 unidades y Milito se las arregla para seguir intentando alcanzar un cupo en la Libertadores. En las pasadas seis fechas ganó dos partidos y perdió cuatro, llegando a este choque ante River tras golear a Colón de visitante por 4 a 0.

Gallardo podrá contar con los convocados a la fecha FIFA, Franco Armani (Argentina), Nicolás de la Cruz (Uruguay) y Paulo Díaz (Chile), recuperando a tres jugadores titulares en la recta final del semestre en donde debe sumar sí o sí.

Santiago Simón, con un esguince de tobillo derecho, y Emanuel Mammana, con una molestia muscular en el aductor derecho, no jugaron ante Patronato por Copa Argentina, volvieron a trabajar diferenciado y no estarían en la lista concentrados. En principio Argentinos no haría cambios.

En el historial jugaron 133 veces entre amateurismo y profesionalismo con ventaja amplia riverplatense de 70 triunfos contra 27 de los "Bichos Colorados", más 36 empates.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Federico Lanzilotta; Leonel González, Kevin MacAllister y Miguel Torrén; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Lucas Villalba, Gastón Verón y Franco Moyano; José Herrera y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

River Plate: Franco Armani, Andrés Herrera, Paulo Díaz, Javier Pinola o David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz y Juan Fernando Quintero; Pablo Solari y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta

Cancha: Argentinos Juniors.

Hora de inicio: 20.30

TV: TNT Sports.