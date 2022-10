River Plate sueña con la vuelta de un histórico

image.png

Hay un detalle no menor del que River se podría agarrar en caso de querer avanzar por el regreso de Fernández: Atlético Mineiro no ha cumplido con los plazos de pago del pase del exGimnasia, algo que motivó a la dirigencia del Millo a demandar a los brasileños ante la FIFA a principios de este año por una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares que quedaban pendientes de pago. Desde el Mineiro se comprometieron en su momento a pagar, pero luego no volvieron a surgir novedades al respecto.