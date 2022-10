River irá en busca de la contratación de Nicolás Otamendi

Aunque en River saben que no es sencillo, por estas horas nadie descarta la chance de cumplir el sueño y de que Nicolás Otamendi , actualmente en el Benfica de Portugal, sea refuerzo del club a mediados del año que viene.

En los últimos días surgió la información de que el club portugués, que ya está en octavos de final de la Champions League, le ofrecería renovar su contrato por una temporada, algo que contrasta con la intención del Benfica de bajar la edad promedio del plantel. En caso de que eso no prospere habrá una traba no menor: la decisión familiar de volver o no a la Argentina, tras 13años ininterrumpidos en Europa.