Ricardo Centurión , ex jugador de Racing y Boca, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez por un positivo en un narcotest. Con 30 años y sin club, su carrera futbolística se ve eclipsada por episodios polémicos. Anoche, mientras conducía su Mercedes Benz por Villa Soldati, fue interceptado en un control policial, donde intentó fugarse tras dar positivo por cocaína .

El episodio recuerda anteriores incidentes de Centurión, cuyos problemas extradeportivos han marcado su trayectoria. Desde choques automovilísticos, situaciones de violencia de género y problemas con la justicia, el ex futbolista enfrentó una serie de conflictos que afectaron su desempeño profesional.

Ricardo Centurión en un espiral de problemas: dio positivo de cocaína

Centurión, quien hace meses confesó sentirse "cansado de la vida". “Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desaparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mi mismo, era difícil”, había asegurado poco menos de un año antes, al final de su período en Vélez. Su vida personal, marcada por tragedias como la pérdida de su novia Melody Pasini en 2020, ha contribuido a su situación actual./Infobae.