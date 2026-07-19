19 de julio de 2026
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Rally Mundial: Sami Pajari logró su primera victoria en Estonia y sueña con pelear el campeonato

El finlandés Sami Pajari se impuso en la nueva fecha del Rally Mundial 2026. Entrá y repasá todo lo sucedido en Estonia.

Rally Mundial. Sami Pajari consiguió su primer triunfo en el WRC al imponerse con autoridad en el Rally de Estonia.

Rally Mundial. Sami Pajari consiguió su primer triunfo en el WRC al imponerse con autoridad en el Rally de Estonia.

Por Sitio Andino Deportes

Sami Pajari consiguió este domingo su primera victoria en el Rally Mundial (WRC) al imponerse en el Rally de Estonia junto a su navegante Marko Salminen. El piloto finlandés dominó gran parte de la competencia con su Toyota Yaris y se convirtió, a los 24 años, en un nuevo ganador de Finlandia en la categoría.

Tras festejar su primera victoria en 66 participaciones dentro del Rally Mundial, Pajari destacó el respaldo recibido por su equipo y valoró el esfuerzo realizado durante los últimos años para alcanzar este resultado. El podio lo completó el francés Adrien Fourmaux, mientras que Thierry Neuville finalizó cuarto con otro Hyundai.

Cómo quedó el campeonato del Rally Mundial tras el Rally de Estonia

El británico Elfyn Evans concluyó la competencia en el sexto puesto, un resultado que le permitió conservar el liderazgo del campeonato del Rally Mundial con 177 puntos. Su principal perseguidor continúa siendo Takamoto Katsuta, que tuvo un fin de semana complicado y terminó lejos de los puestos de vanguardia.

Gracias al triunfo en Estonia, Sami Pajari escaló al tercer lugar del certamen y redujo diferencias con los líderes, alimentando sus aspiraciones de seguir peleando por el campeonato en la segunda mitad de la temporada.

Cuándo vuelve el Rally Mundial tras la fecha de Estonia

La próxima cita del Rally Mundial será el tradicional Rally de Finlandia, una de las pruebas más emblemáticas del calendario del WRC y considerada una de las favoritas de los pilotos por la velocidad de sus caminos y sus característicos saltos.

La décima fecha del campeonato se disputará entre el 30 de julio y el 2 de agosto, nuevamente sobre tierra, donde Pajari intentará aprovechar el impulso de correr como local para volver a pelear por la victoria ante su público.

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