¡Que no se corte Cebolla! Horacio Zeballos a semifinales de Roland Garros

Los ex número 1 del mundo se presentaron en la cancha Simonne-Mathieu, en el gigantesco complejo ubicado en el barrio de Bois de Boulogne, en los suburbios de la capital francesa. Durante la mañana argentina del miércoles 4 de junio, se impusieron claramente en el primer set por 6-2 frente a Iván Dodig (Croacia) y Orlando Luz (Brasil). Ya en el segundo parcial, el desarrollo fue muy parejo y de hecho llegaron hasta el tiebreak, donde "Zebolla" y su compañero derrotaron a sus rivales por 7-6 (4).

va por más Horacio Zeballos no para en Roland Garros: derecho a los cuartos de final

De esta manera, Zeballos irá por el primer título de Grand Slam de su carrera en el circuito mundial profesional de la ATP, incluyendo el singles y las duplas. De hecho, en las tres finales disputadas en los Majors junto al catalán Granollers perdieron: el US Open 2019; y Wimbledon 2021 y 2023. Ahora, una de las mejores parejas del planeta enfrentará en busca de la final al vencedor del cotejo entre el local Édouard Roger-Vasselin y Hugo Nys (Polonia, 16°) vs. Luke Johnson (Gran Bretaña) y Sander Arends (Países Bajos). Este duelo empezará hoy mismo, martes 4 de junio, no antes de las 11.30 de Argentina.