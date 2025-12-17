17 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Final mundial

PSG es campeón de la Copa Intercontinental tras vencer a Flamengo por penales

El campeón de la Champions League igualó 1 a 1 ante el ganador de la Libertadores y se impuso en una dramática definición desde los doce pasos.

PSG campeón de la copa intercontinental.

En la definición desde los doce pasos, Matvey Safonov fue la gran figura, conteniendo cuatro disparos a Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Agustín Rossi le atajó a Bradley Barcola y Ousmane Dembélé lo tiró por arriba del travesaño, pero no alcanzó y los franceses se quedaron con el título.

La mendocina valoró lo hecho.
La mendocina Sol Guignet, del esfuerzo diario al podio mundial con Las Leoncitas
Alpine busca mejorar su performance en la Fórmula 1.
La Fórmula 1 detalló las modificaciones que tendrán los monoplazas desde la temporada 2026

El resumen de la final de la Copa Intercontinental

La final de la Copa Intercontinental se definió por penales

El elenco parisino derrotó 2-1 en la tanda de penales al Flamengo luego de la igualdad en uno en tiempo reglamentario y se subió a la cima del mundo a nivel clubes. Se había puesto en ventaja en el primer tiempo tras un error de Agustín Rossi gracias al oportunismo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, pero los brasileños llegaron a la igualdad a través de un penal polémico que le cometió Marquinhos a De Arrascaeta y fue cambiado por gol por el italiano Jorginho.

Ambos pudieron ganarlo sobre los 90, mientras que los franceses hicieron más méritos en el tiempo extra. La gran figura resultó el arquero ruso Matvey Safonov, que desvió cuatro remates desde los 12 pasos y condujo a la consagración al cuadro de Luis Enrique. En el estadio Ahmad Bin Ali Stadium, dirigió el norteamericano Ismail Elfath.

