Procar 4000: los mendocinos sumaron en el Gálvez

"Sacamos adelante un fin de semana difícil. Terminé 9° en la clase A, con muchos inconvenientes y mucho aceite en pista. El auto funcionó bien, hay que seguir trabajando para no perder lo bueno que hemos conseguido con las pruebas. Y en la B, me pegaron de atrás en la primera curva y me dejaron afuera", señaló Luis .

Mientras que Coki manifestó: "Arrancamos el viernes con tiempos de punta e ilusionados con andar con los de adelante. Pero cuando pusimos las gomas nuevas, el auto se perdió. Pudimos mejorarlo en la clasificación, pero en la serie se rompió la caja. En la final largué ultimo, con buenos sobrepasos y yendo al límite pudimos llegar entre los diez. Estoy contento porque revertimos un fin de semana que venía siendo negativo y seguimos metidos entre los diez del campeonato".

Fabián Maggini, el referente del equipo, tuvo una muy buena actuación en la clase B largando desde la última colocación en la final por el cambio de motor, para terminar en el 8° lugar. Mientras que en la clase A tuvo que abandonar por un problema en la caja cuando venía para meterse entre lo diez de arriba.

"Fue un fin de semana positivo, con buenas y malas. Fue increíble girar en el circuito numero 12. En la final de la clase A se me trabó la caja, y en la B largué último y terminé octavo, podría haber estado más adelante. Nos vamos con un buen resultado y seguimos prendidos en el campeonato", señaló.

Fabián Maggini sumó buenos puntos en la clase B, donde finalizó 10° después de sufrir un despiste por una mancha de aceite, cuando estaba 4°. Y en la clase A, rompió el motor faltando unas vueltas para el final.

"Fue un fin de semana raro, medio enredado para todos. En la clase A, el auto no me brinda confianza entonces las cosas no salen bien. Tuve problemas en la clasificación, en la serie y en la final venía más o menos hasta que se me rompió el motor. Y en la clase B terminé 10°. Estuve adelante todo el fin de semana, en la final venía cuarto y en la horquilla varios autos agarramos una mancha de aceite, nos fuimos afuera y quedé relegado. Por lo menos terminé entre los 10 y sumé algunos puntos", dijo Fabián.

Mientras que Fabrizio Maggini pudo finalizar 14° en la clase A y abandonó en la B. Y Ariel Maggini, que debutó en la clase A, no pudo terminar la competencia por un problema mecánico.

Lo que se viene en el Procar 4000

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 28 y 29 de septiembre, cuando se dispute la séptima fecha del Procar 4000, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.