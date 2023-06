Procar 4000: los mendocinos Maggini corren en Concepción

No va más

"Es un circuito que no conocemos, espero que podamos adaptarnos rápido. Dicen que es un circuito veloz y eso me gusta. El viernes hay comunitarias donde vamos a poder probar y ensayar para conocer el trazado y tratar de encontrar el auto lo más rápido posible para ser competitivo sábado y domingo", indicó Luis (h), que marcha en la sexta posición del campeonato con 93,5 unidades.

Mientas que Luis Maggini señaló: "No conozco el circuito, vamos con una importante desventaja porque los otros pilotos si lo conocen. Para colmo este jueves hay pruebas y nosotros no vamos a poder estar. Trataremos de hacer todo lo mejor posible, tratar el viernes de conocerlo y que no nos cueste mucho adaptarnos. Esperamos tener un buen fin de semana".

Coki Maggini también opinó sobre lo que será el fin de semana. "Llegamos con muchas ilusiones, es un circuito nuevo para la mayoría. Si damos en la tecla con el auto, vamos a andar bien. A pesar de que en la última fecha no pudimos sumar porque se rompió el auto, no estamos lejos en el campeonato. Las posibilidades todavía están, hay que seguir aprendiendo y adaptándonos a la categoría. Agradezco a mi viejo, a la familia, al equipo Pereiró y a todos los sponsors que nos acompañan", dijo.

En tanto que Fabián Maggini expresó: "Estamos con muchas ganas de subirnos al auto. Sabemos que es una categoría muy competitiva con buen nivel de pilotos y autos. El circuito es nuevo, no lo conocemos y nos han pasado cámaras de los autos que tener una idea. En el transcurso de viernes y sábado tendremos que ir agarrándole la mano".

La actividad del Maggini Motorsport en el autódromo entrerriano

comenzará este viernes, con las pruebas comunitarias. El sábado se llevarán a cabo los entrenamientos oficiales, con dos tandas de 15 minutos (10.45 y 14.15), para luego dar paso a las pruebas de clasificación (16.30).

Para el domingo quedarán las series clasificatorias, desde las 11.35, a 6 vueltas. Mientras que la final comenzará a las 15.30, a 14 giros o 30 minutos como máximo.