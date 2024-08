Pepe se despide del fútbol: un adiós lleno de gloria y emociones

Embed

Un legado imborrable en Portugal y el mundo

Su impacto no se limitó solo a los clubes; Pepe dejó una huella imborrable en la Selección de Portugal. Con 141 partidos y dos títulos importantes, la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones 2019, el defensor fue fundamental para llevar a su país a la cima del fútbol europeo y mundial. “Ser portugués para mí es un orgullo inmenso. Sé que no nací aquí, pero me considero portugués”, expresó con emoción. El título de la Eurocopa, en particular, fue un momento crucial: “Haber ganado el primer título para Portugal, que fue la Eurocopa, fue muy importante. Ese momento me marcó”, añadió entre lágrimas.