Parnisari se escapó del sanatorio para jugar por Instituto

Para luego aclarar: "Muchos pensarán que se escapó porque tenía miedo a la operación pero no... 'Tengo que jugar la semifinal no me pueden operar', yo no me equivoco cuando digo que estas loco". Con algo de tranquilidad por conocer el final de la historia la mujer escribe: "Miles de llamadas y el como si nada" y una dura advertencia: "Si no volves al sanatorio te buscamos con la policía".

"No quedó otra Parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el Sanatorio te conocieron por ser el que te escapaste y no por ser el jugador de Instituto" sentencia la mujer con risas.

Instituto se medirá el próximo domingo ante Defensores de Belgrano en una de las semifinales del Torneo Reducido de la Primera Nacional en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.