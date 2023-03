Oscar Ruggeri no le tuvo piedad a Hugo Ibarra

El campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 habló durante varios minutos sobre el DT. "Cuando te nombran, urgente tenés que llamar a todos los tipos que tenés contacto o no tenés. Ir, sentarse, reunirse, preguntar cómo se trabaja. Te tenés que preparar", comenzó diciendo el ex futbolista.

"IBARRA NO ESTÁ PREPARADO PARA SEMEJANTE CARGO": Oscar RUGGERI CONTUNDENTE en #ESPNF90

Luego, continuó insistiendo y disparó: "Tiene que sentarse. Bielsa. Lo llama a Bielsa, ¿no lo va a atender? Porque yo una vez me junté, fui porque lo quería conocer y me quedé mano a mano con él. 'Me explicas un poquito'. Agarró una libretita y me mostró todos los trabajos. Después me llevo a ver los entrenamientos. Ibarra no está preparado".