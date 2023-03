Néstor Gorosito separó a Brian Fernández del plantel

"Brian Fernández faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso.

Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo", explicó "Pipo" Gorosito en conferencia de prensa.

"Le pasó muchas veces. Hablé con él como padre, como pibe de barrio que también es. Es un tema que debe resolver él. No puedo decir algo para lo que no estoy capacitado", agregó el entrenador sobre el futbolista que El futbolista no asistió ni jueves ni viernes.