Mundial de Futsal: "Es una final soñada", dijo el capitán argentino

El camino a la final de la selección de Futsal de Argentina

"Un partido durísimo ante Francia porque se vivió así desde el comienzo hasta el final. Con el dramatismo de la falta, con la posibilidad de Argentina de sentenciarlo antes con muchísimo dramatismo, algo que no ha faltado en este Mundial. Algo que evidentemente lo ha acompañado a este equipo desde el principio, incluso en la fase de grupos, con algunos partidos que se sufrieron más de la cuenta pero encontrando un nivel ofensivo también en la resolución. Me parece que se jugó un partido completo. Esos que después los volvés a ver y decís ´Mira lo que jugamos ¿No?´", agregó Taborda refiriéndose a lo que fue la semifinal ante Francia en la que ganaron 3-2 con una sexta falta a pocos minutos del final.

En el último partido de la fase de grupos ante Irán, la selección francesa protagonizó un escándalo al dejarse ganar ante los asiáticos con el fin de evitar a Brasil en la próxima fase.

Sobre esta penosa situación y su video viral en el sorteo previo al partido en el que afirmó que "igual les vamos a ganar", el ex jugador de Boca y Kimberley opinó: "Me salió del alma, o sea, no me di ni cuenta, me olvidé los micrófonos, me olvidé de todo. Yo mismo en el vestuario le dije que se acuerden que quisieron jugar con nosotros y con y no con Brasil, que nos eligieron a nosotros.

Que salgamos y demostremos lo que somos nosotros. Nos tocaron un poco el orgullo porque si prefieren jugar con uno y no con el otro es porque piensan que vos sos peor. Entonces creo que eso nos tocó el orgullo. Sacamos la fuerza, no sé si de ahí, pero pudimos llevarnos el partido y es lo que queríamos al fin y al cabo".