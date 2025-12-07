7 de diciembre de 2025
{}
Mundial 2026 trae listas de 26 jugadores, pausas por calor y un desempate "olímpico" que cambia todo

La FIFA confirmó cambios clave para el Mundial 2026 de fútbol: planteles más amplios, pausas por calor y un nuevo criterio de desempate. Mirá el detalle.

El cuerpo técnico argentino tendrá 26 jugadores disponibles durante toda la competencia del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El Mundial 2026 de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos empieza a tomar forma y, con el sorteo ya definido, la FIFA publicó la “letra chica” del torneo: una serie de ajustes reglamentarios pensados para un campeonato más largo, más desgastante y jugado en climas extremos.

Entre las novedades se destacan el mantenimiento de los planteles de 26 futbolistas, las pausas obligatorias de hidratación y un nuevo sistema de desempate, que puede alterar cualquier cálculo previo en la fase de grupos.

Listas de 26 jugadores y banco completo para el Mundial 2026

La FIFA ratificó que cada selección podrá inscribir hasta 26 futbolistas, tal como sucedió en Qatar 2022. Además, los 15 suplentes podrán ocupar el banco en cada partido, acompañados por hasta 11 miembros del cuerpo técnico.

La decisión responde al calendario más exigente del torneo, los traslados extensos entre sedes y la necesidad de ampliar el margen ante lesiones o problemas físicos.

Pausas obligatorias por calor en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se jugará en zonas donde el verano puede ser extremo. Por eso, la FIFA dispuso que los árbitros deberán ordenar pausas de hidratación entre los 25 y 30 minutos de cada tiempo cuando las condiciones térmicas lo requieran.

La medida replica lo utilizado en el Mundial de Clubes 2025 y apunta a proteger a los futbolistas en ciudades con temperaturas muy elevadas.

Un desempate “olímpico” para ordenar los grupos del el Mundial 2026

El cambio más llamativo aparece en el sistema de desempate. En caso de igualdad de puntos entre selecciones, el primer criterio ya no será la diferencia de gol general, sino el resultado del enfrentamiento directo.

El orden será el siguiente:

  • Resultado entre los equipos empatados.

  • Diferencia de gol entre esos mismos equipos.

  • Goles marcados entre ellos.

  • Diferencia de gol general del grupo.

  • Goles convertidos en toda la fase.

  • Fair Play (tarjetas).

  • Sorteo, si la igualdad persiste.

Un cambio que puede modificar estrategias y definir grupos muy parejos.

Argentina en el Grupo J

La Selección Argentina, vigente campeona, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, un cuadro que parece accesible pero que deja un cruce caliente en 16avos: España, Uruguay o Arabia Saudita aparecen como los rivales más probables en el primer mata-mata.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

  • Martes 16 de junioArgentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium (Kansas City) – 22:00

  • Lunes 22 de junioArgentina vs. Austria – AT&T Stadium (Dallas) – 14:00

  • Sábado 27 de junioArgentina vs. Jordania – AT&T Stadium (Dallas) – 23:00

