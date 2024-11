Motocross: el mendocino Agustín Gollano fue campeón argentino

La temporada no estuvo exenta de obstáculos, especialmente en lo económico, un factor que puso en duda su continuidad en el certamen: “La mayor preocupación fue no saber si iba a poder correr en todas las fechas, por los gastos que implica entrenar y competir a este nivel” , explicó, detallando los costos de inscripciones, repuestos, indumentaria, mantenimiento de la moto, preparación física y traslados por todo el país. Sin embargo, el compromiso y el apoyo familiar fueron claves para superar estos desafíos.

A la hora de hablar de la presión y las expectativas previas a cada competencia, el campeón confesó que su estrategia pasa por centrarse en lo que sabe hacer. “Trato de no pensar en qué puede pasar durante la carrera y me concentro simplemente en hacer lo que sé y lo que entrené todo ese tiempo”, reflexionó.

Entre las fechas disputadas, Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, ocupa un lugar especial en su corazón. “Es una pista muy técnica y divertida”, dijo al referirse a su circuito favorito. Y cuando se trata de aspectos técnicos, el piloto destacó la importancia de tener las suspensiones en óptimas condiciones, algo que considera clave para su desempeño en la pista.

En cuanto a su preparación física y mental, el trabajo es intenso y constante: “Entreno cuatro días a la semana en el gimnasio, dos en pileta y de tres a cuatro veces por semana arriba de la moto”, detalló. Este plan está supervisado por su preparador físico, Matías Pinelli, quien organiza cada aspecto de su entrenamiento.

El apoyo de su familia fue otro de los puntos que el campeón no dejó de resaltar: “Ellos hacen la mayor parte del esfuerzo; yo simplemente me entreno para hacer lo que me gusta. Además, me brindan la tranquilidad de saber que la moto está en perfectas condiciones cada vez que entro a pista”, expresó con gratitud.

Para los jóvenes que sueñan con llegar al motocross profesional, el mensaje fue claro: “Es un camino muy difícil, pero si de verdad les apasiona, lo van a disfrutar mucho. Es importante quererlo y desearlo como a ninguna otra cosa, además de trabajar con calidad”.

Finalmente, al evaluar el nivel del motocross argentino, no dudó en destacar su crecimiento: “Hoy es de los más altos de Latinoamérica, pese al poco apoyo que hay y a la situación económica del país. Incluso contamos con muchos extranjeros que vienen a correr el Campeonato Argentino”, señaló.

Con este título en sus manos, el piloto ya tiene nuevos objetivos en el horizonte: “Mi sueño es poder vivir de este deporte que amo. Ahora me enfocaré en defender el título argentino el próximo año”, concluyó con la misma determinación que lo llevó a lo más alto del podio.