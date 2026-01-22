Midland dio el primer golpe de la Copa Argentina y podría cruzarse con Godoy Cruz

Midland celebró en Lanús tras eliminar a Argentinos Juniors y sueña con enfrentar a Godoy Cruz en la Copa Argentina.

La Copa Argentina 2026 ya tiene su primer gran sacudón. Midland, recientemente ascendido a la Primera Nacional, eliminó por penales a Argentinos Juniors y se convirtió en el primer equipo del ascenso en bajar a un club de Primera División en esta edición del torneo.

El encuentro, disputado en el estadio Ciudad de Lanús, terminó 1 a 1 en los 90 minutos , con goles de Alan Lescano para el Bicho y Agustín Campana para el Funebrero. Desde los doce pasos, Midland fue más efectivo y se impuso 6-5 en una definición eterna , que tuvo 16 remates .

La gran figura fue Mauro Leguiza , arquero del conjunto de Libertad, que atajò tres penales y convirtió el disparo decisivo , coronando una noche histórica para el club.

Con este triunfo, Midland avanzó a los 16avos de final, donde espera por el ganador del cruce entre Godoy Cruz y Deportivo Morón, que se disputará el próximo 25 de febrero.

De confirmarse el duelo ante el Tomba, el equipo mendocino deberá extremar recaudos frente a un rival que ya demostró que no le tiembla el pulso ante equipos de Primera y que llega con la confianza en alza tras firmar el primer golpe fuerte del torneo.

Un 2026 especial para Midland

La victoria ante Argentinos Juniors potencia un año muy particular para el club presidido por Agustín Orión, que viene de lograr el ascenso a la Primera Nacional y ahora suma un impacto nacional en su regreso a las grandes competencias.

La Copa Argentina recién empieza, pero Midland ya dejó su marca: eliminó a un equipo de la máxima categoría y se metió en el radar de todos. Ahora, Godoy Cruz aparece como el próximo gran desafío posible.