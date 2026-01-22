22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
desde los doce pasos

Midland dio el primer golpe de la Copa Argentina y podría cruzarse con Godoy Cruz

El Funebrero eliminó por penales a Argentinos Juniors en la Copa Argentina de fútbol y espero por el Tomba o Morón. Mirá los detalles del duelo.

Midland celebró en Lanús tras eliminar a Argentinos Juniors y sueña con enfrentar a Godoy Cruz en la Copa Argentina.

Midland celebró en Lanús tras eliminar a Argentinos Juniors y sueña con enfrentar a Godoy Cruz en la Copa Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Copa Argentina 2026 ya tiene su primer gran sacudón. Midland, recientemente ascendido a la Primera Nacional, eliminó por penales a Argentinos Juniors y se convirtió en el primer equipo del ascenso en bajar a un club de Primera División en esta edición del torneo.

Un batacazo que sacude el cuadro de la Copa Argentina y enciende la ilusión

El encuentro, disputado en el estadio Ciudad de Lanús, terminó 1 a 1 en los 90 minutos, con goles de Alan Lescano para el Bicho y Agustín Campana para el Funebrero. Desde los doce pasos, Midland fue más efectivo y se impuso 6-5 en una definición eterna, que tuvo 16 remates.

Lee además
La Lepra avanza a paso firme.
ganó el Azul

La victoria de Independiente Rivadavia y cómo sigue la Copa Argentina
La Lepra lo ganó bien (Foto: Copa Argentina Oficial).
el único campeón de cuyo

La Lepra venció 2-0 a Estudiantes y arrancó con todo la defensa del título en la Copa Argentina

La gran figura fue Mauro Leguiza, arquero del conjunto de Libertad, que atajò tres penales y convirtió el disparo decisivo, coronando una noche histórica para el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2014191056435249413&partner=&hide_thread=false

El Tomba, en el horizonte del Funebrero

Con este triunfo, Midland avanzó a los 16avos de final, donde espera por el ganador del cruce entre Godoy Cruz y Deportivo Morón, que se disputará el próximo 25 de febrero.

De confirmarse el duelo ante el Tomba, el equipo mendocino deberá extremar recaudos frente a un rival que ya demostró que no le tiembla el pulso ante equipos de Primera y que llega con la confianza en alza tras firmar el primer golpe fuerte del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2014174080371396698&partner=&hide_thread=false

Un 2026 especial para Midland

La victoria ante Argentinos Juniors potencia un año muy particular para el club presidido por Agustín Orión, que viene de lograr el ascenso a la Primera Nacional y ahora suma un impacto nacional en su regreso a las grandes competencias.

La Copa Argentina recién empieza, pero Midland ya dejó su marca: eliminó a un equipo de la máxima categoría y se metió en el radar de todos. Ahora, Godoy Cruz aparece como el próximo gran desafío posible.

Embed
Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia – Estudiantes: venta de entradas para la Copa Argentina

Gimnasia debuta en Primera ante Central Córdoba: hora y dónde verlo

La Temporada de Ruta mendocina sigue su marcha y Guaymallén recibe la 10ª fecha

Abierto de Australia: Báez quedó eliminado y Etcheverry–Carabelli avanzaron en el dobles

Quién es Kevin Serna delantero por el que negocia Boca Juniors

Mendoza estrena un evento de ciclismo que combina deporte, paisaje y vino

Avanza la modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con estándares internacionales

Tetratlón de San Rafael: los grandes protagonistas que darán el presente en los 30 años

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo tiene una parada difícil.
dale lobo

Gimnasia debuta en Primera ante Central Córdoba: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Sube la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos del país
AHORROS

Sube la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos del país

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Un festejo que terminó en tragedia

"Empezó a largar tiros para todos lados": el duro relato de un joven que presenció el crimen del adolescente en Godoy Cruz

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341

Aquel crimen desató una fuerte reacción social y política sin precedentes en la provincia
Violencia armada

Villa Hipódromo, escenario de dos crímenes que marcaron a Godoy Cruz con casi 20 años de diferencia

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei
Alarma en Suiza

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei