18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
polideportivo

Mendoza Touch Rugby hace historia en Chile y acelera su camino internacional rumbo al Mundial 2027

El equipo de Mendoza Rugby Touch tuvo una destacado labor en el vecino país de Chile y planea fuertes objetivos. Repasá lo que se viene.

El rugby touch va por más.

El rugby touch va por más.

 Por Martín Sebastián Colucci

La temporada reciente marcó un punto de inflexión para Mendoza Touch Rugby y para el desarrollo del touch rugby argentino. Con un triunfo histórico ante un seleccionado chileno, una fuerte presencia en el Nacional de Rosario y la proyección al escenario europeo, el equipo mendocino consolidó un proceso que ya trasciende fronteras.

Un triunfo histórico en Chile que marcó un antes y un después

El crecimiento deportivo tuvo su expresión más contundente en el plano internacional. En el Torneo Trasandino disputado en Santiago, Mendoza Touch logró un resultado sin precedentes: la primera victoria frente a un seleccionado nacional chileno, al imponerse ante el combinado M50.

Lee además
Rumbo al Mundial 2026, Netflix lanzará su propio videojuego de fútbol
Novedades

Rumbo al Mundial 2026, Netflix lanzará su propio videojuego de fútbol
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y el más lucrativo en la historia del fútbol.  
UNA FORTUNA

¿Cuánto ganará el campeón del Mundial 2026? La cifra récord que repartirá la FIFA y genera impacto

Además, Mendoza Touch protagonizó un primer tiempo de alto nivel ante el seleccionado M45, imponiéndose 3–2 antes de que el desgaste físico inclinara el resultado final. La actuación fue destacada por los organizadores y por los equipos locales, sorprendidos por la intensidad, disciplina táctica y competitividad del conjunto mendocino.

La participación se completó con el segundo puesto en el triangular frente a los dos seleccionados nacionales de Chile, consolidando la mejor actuación internacional de Mendoza Touch hasta la fecha.

“Fue un viaje extraordinario en todo sentido. Los chilenos estaban realmente sorprendidos por nuestro nivel. Esto confirma que el trabajo de estos años empieza a dar frutos”, destacó Giancarlo Spinetta, secretario de la Asociación Mendocina de Rugby Touch (AMRT).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2001633751277932733&partner=&hide_thread=false

Rosario y el Nacional: consolidación y expansión federal

El segundo gran eje de la temporada fue el Torneo Nacional de Touch Rugby en Rosario, que reunió a 16 equipos de distintas provincias, una cifra récord que confirma la expansión federal de la disciplina en Argentina.

La competencia evidenció un salto cualitativo en organización, nivel de juego y exigencia competitiva, obligando a los equipos a sostener procesos de entrenamiento cada vez más profesionales. En ese contexto, la participación de Mendoza Touch se dio frente a rivales más preparados y con un calendario más intenso, consolidando su lugar entre los protagonistas del país.

Dirigentes, entre ellos Emiliano Bascuñán el tesorero, y jugadores coincidieron en que el Nacional de Rosario marcó un punto de inflexión para el touch argentino, que comienza a estructurar una base sólida de competencia regular y de alcance nacional.

Touch

Proyección internacional: el camino hacia el escenario mundial

El cierre del recorrido apunta al futuro. Mendoza Touch ya trabaja en la preparación para Touch and Tapas, el primer torneo europeo (Elche, España), que disputará junto a Argentina Touch, una experiencia inédita para el touch rugby nacional y un paso decisivo en la proyección internacional de la disciplina.

La participación, prevista para 2026, permitirá medirse con equipos europeos, incorporar nuevas dinámicas de juego y elevar los estándares competitivos, además de fortalecer los vínculos internacionales.

Touch

“Llegar a Europa con Argentina Touch es un desafío enorme y una oportunidad única. Habla del camino recorrido y de la madurez que empieza a mostrar el touch argentino”, subrayó Spinetta.

Vale destacar, que dicho camino es el preparatorio para el Mundial de RT 2027 en Nueva Zelanda que se irá como Argentina Touch. Más allá de los resultados, la temporada deja una certeza: Mendoza Touch Rugby se consolidó como uno de los motores del crecimiento del touch en Argentina, combinando expansión federal, competitividad internacional y una proyección que ya mira al escenario global.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno intimó a la AFA y la Superliga por sus balances: qué explicaciones exige y cómo sigue

El McLaren campeón de la Fórmula 1 llegó a la República Argentina

Se cumplen tres años de la consagración de la Selección en el Mundial 2022

PSG es campeón de la Copa Intercontinental tras vencer a Flamengo por penales

La mendocina Sol Guignet, del esfuerzo diario al podio mundial con Las Leoncitas

La Fórmula 1 detalló las modificaciones que tendrán los monoplazas desde la temporada 2026

Con apenas 11 años, la mendocina Constanza Chiaramonte fue subcampeona nacional de natación

La Primera Nacional 2026 empieza a tomar forma: los posibles rivales de Godoy Cruz y Deportivo Maipú

LO QUE SE LEE AHORA
Un gran torneo de la Selección.
muchachos

Se cumplen tres años de la consagración de la Selección en el Mundial 2022

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos
mega operativo

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén.
Ocurrió en Guaymallén

Devastadora estafa a un jubilado: se hicieron pasar por su hija y le robaron 21 mil dólares

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno
TRIUNFO CON DERROTA

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

Por Cecilia Zabala
Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos este jueves.
Huelga

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos este jueves

Por Sitio Andino Sociedad
El Fondo Vitivinícola cerró el año con una fuerte defensa del vino argentino
Desregulación vitivinícola

José Zuccardi defendió el Fondo Vitivinícola y cuestionó los ataques a la vitivinicultura

Por Marcelo López Álvarez