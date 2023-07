Mendocino mundialista: Francisco Cuello y un gran trabajo en el Balonmano

En este sentido, nuestro medio conversó con Cuello quien contó: “Realmente me había hecho mucha ilusión de tener un buen Mundial. Queríamos llegar lo más lejos posible ganando o compitiendo con las potencias europeas. Me quedó la espinita de estar tan cerca de lograr ese objetivo y creo que estamos muy bien para lograrlo más adelante”, empezó.

Por otro lado, el jugador local comentó acerca de todo el esfuerzo que hace para estar en los primeros planos: “Realmente esto no tiene ningún truco ni nada, es trabajar duro para mejorar un poquito más cada día, obviamente dejás muchas cosas de lado y el sacrificio es grande pero vale totalmente la pena. Si llegué hasta acá es gracias a mi ex DT Martín Sotocueto, él fue el que me enseñó la base de lo que sé y siempre me motivo y confió en mi para llegar a donde estoy. Párrafo aparte para mi vieja y familia que fueron los que desde un principio me apoyaron y confiaron en mí”, remarcó.

Por último, Fran cuello dio su parecer acerca de cómo ve esta prácica deportiva en la provincia: “Lamentablemente el handball en Mendoza no es muy común, eso complica bastante todo, la competencia es poca y de bajo nivel, hay muchas cosas que tendrían que cambiar pero estamos realmente lejos de eso. Obviamente estoy más que agradecido con Maipú y Mendoza que fue de donde aprendí la base y gran parte de lo que soy. Me dieron amistades y torneos increíbles”, concluyó el player del Vilo Handball.

Los campeonatos destacados

Los torneos en los que más se destacó fueron el año pasado, con el nacional juvenil donde quedaron en la segunda posición y él hizo un muy buen torneo, también tuvo su primer Nacional con la primera de Maipú en el que tuvo muchos minutos, sobre todo en la semifinal que pudo aportar mucho al equipo, y por último el Sur-Centro con la selección juvenil que fue su mejor torneo a nivel individual y encima ganando de forma contundente a Brasil en la final.

El Mundial Juvenil

La acción se abrirá en agosto para la categoría sub 19. El certamen ecuménico juvenil se disputará en Croacia del 2 al 13 de ese mes y contará con la actuación de 32 equipos.

Argentina tendrá una zona más accesible que la que afrontó en junior. Integrará el grupo G junto a Alemania, Arabia Saudita y el combinado debutante estadounidense. Los argentinos nunca faltaron a esta cita y en 2007 obtuvieron un histórico cuarto puesto.