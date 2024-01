Mazazo clásico para Diego Simeone ante el Real Madrid

Real Madrid.webp

A los seis minutos de iniciado el encuentro, Atlético tuvo un tiro de esquina a favor. El francés Griezmann ejecutó el córner y Hermoso le cambió la trayectoria a la pelota cabeceándola al primer palo de Kepa, para decretar la apertura.

La lucha estaba en el medio, donde el argentino De Paul era el más destacado, mientras que el croata Luka Modric, el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni manejaban los hilos para alimentar a la temible delantera brasileña compuesta por Vinicius Junior y Rodrygo, acompañados por el inglés Jude Bellingham.

A los 20 minutos, Real Madrid, que había levantado el nivel y arrinconaba a Oblak contra su arco, estableció la igualdad, con una aparición de Rudiger, que envió al fondo del arco un centro impecable de Modric.

Los dirigidos por Ancelotti presionaron más, los circuitos de juego mejoraron mucho y a los 30m. Dani Carvajal recibió un pase en el borde del área y metió una cesión en diagonal al centro del área que el lateral francés Mendy tocó suavemente al fondo de la red, desconcertando al arquero esloveno.

Real Madrid.webp

Pero siete minutos después, Griezmann frotó la lamparita mágica, encaró rumbo al área, se sacó dos jugadores rivales de encima con un taco y definió con mucha clase ante la estirada de Kepa, para poner el 2-2 parcial.

Con este tanto, el francés se erigió en el goleador histórico del Atlético de Madrid, ya que superó a Luis Aragonés por un tanto al sumar 174 contra 173 del extécnico del seleccionado español.

Ambos equipos entregaron un primer tiempo vibrante en el que cambiaron ataque por ataque, golpe por golpe, con muchas emociones.

En el segundo tiempo, Simeone envió a la cancha a Nahuel Molina para armar una línea de cuatro, aunque el lateral argentino tenía la misión de proyectarse.

Oblak y Kepa siguieron siendo figuras con muchas intervenciones, pero a la hora de los jugadores franquicia, Griezmann le rendía con creces al 'Cholo', mientras que el inglés Jude Bellingham fue muy bien absorbido por los centrales del 'Aleti'.

Real Madrid.webp

A los 33 minutos, el equipo de Simeone se animaba al batacazo, cuando llegó un centro llovido al área, Kepa salió y chocó contra Álvaro Morata, que no le molestó. El balón golpeó en Rudiger y se metió en el fondo del arco.

Cuando las caras largas se apoderaban del Madrid, Vinicius Junior metió una gambeta y un desborde fenomenal arrastrando defensores, tiró un centro que Valverde remató, Oblak tapó y la defensa 'durmió

El uruguayo volvió a probar, otra vez respondió el esloveno y cuando Brahim Díaz quiso tomarla, entró Carvajal como una tromba para enviarla al fondo del arco. 3-3, a falta de cinco minutos.

Entonces, el partido fue al alargue, por lo que Simeone quiso introducir cambios con el ingreso del rosarino Angel Correa, otro campeón del mundo en Qatar 2022, que saltó a la cancha por Morata.

image.png

Real Madrid siguió yendo a la carga en el tiempo suplementario, mientras que Simeone apostó a reforzar su defensa y el medio.

Con cinco minutos para el cierre, Camavinga cambió de frente con un pase de cincuenta metros, Carvajal la dominó y encaró

El defensor mandó centro al punto del penal donde Joselu cabeceó de manera fallida, pero la pelota dio en el montenegrino Savic y se le elevó a Oblak que estiro sus brazos pero vio cómo el balón ingresaba

Atlético fue con todo al área, al punto tal que Oblak fue a cabecear en dos tiros de esquina y en uno de ellos, Nacho metió un pase muy largo, mitad despeje al costado derecho del ataque 'merengue'.

image.png

El guardavallas corrió pero el pequeño Brahim Díaz lo sorteó fácilmente se llevó la pelota unos metros y definió a arco vacío, antes de que Savic cruzara.

De este modo, Real Madrid, que también contó con el concurso del juvenil turco Arda Guler, se llevó la victoria por la apuesta a los 'locos bajitos', que cuidaron el balón y supieron cómo asestar golpes de nocaut.

-Síntesis-

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho y Mendy; Federico Valverde, Tchouameniy Modric; Bellingham, Rodrygo y Vinicius. DT: Carlo Ancelotti.

Atlético Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saúl, Lino; Griezmann y Morata. DT; Diego Simeone.

Goles en el primer tiempo: 6m Hermoso (AM); 20m Rudiger (RM); 29m Mendy (RM); 37m Griezmann (AT).

Goles en el segundo tiempo: 33m Rudiger en contra (AM); 40m Carvajal (RM).

Goles en el segundo tiempo suplementario: 11m. Savic en contra (RM); 17m. Brahim Díaz (RM)

Cambios en el segundo tiempo: 21m Nahuel Molina por Samuel Ñiguez (AM) y Rodrigo Riquelme por Lino (AM); Toni Kroos por Modric (RM); 35m Camavinga por Mendy y Brahim Díaz por Tchouameni (RM); 44m Axel Witsel por De Paul (AM); 45m Angel Correa por Morata (AM).

Cambios en el tiempo suplementario: 13m Javi Galán por Koke (AM); 15m Joselu por Vinicius y Dani Ceballos por Rodrygo (RM); César Azpilicueta por Llorente (AM); 21m Arda Guler por Valverde (RM).

Amonestado: Brahim Diaz (RM).

Arbitro: Javier Alberola Rojas (España)

Estadio KSU, Riad, Arabia Saudita.

El resumen del partido