Max Verstappen le jugó una mala pasada a Fangio ¿Qué le hizo?

Como si fuese un anticipo de lo que iba a pasar, Verstappen había advertido: “¿Sabés lo que pasa? Diga lo que diga la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo”. Y estaba en lo cierto, ya que debió dejar afuera de su lista a leyendas como Jackie Stewart, Niki Lauda o Alain Prost , entre tantos otros.

Verstappen, que está en pareja con la modelo e influencer Kelly Piquet, tampoco incluyó a su suegro, Nelson Piquet, tricampeón mundial. Además, reveló que ni siquiera hablan de automovilismo: “Ha hablado de ello más que suficiente en su vida. En cierto punto, ya no lo sientes y ya no hablas de ello. Me doy cuenta de que hay más en la vida”.