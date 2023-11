Mauro Torres le dio a Mendoza un Panamericano de Kick boxing

En este sentido, el citado Torres comentó respecto a las sensaciones que le dejaron ganar tan importante certamen: “ La verdad es un orgullo muy grande, la primera vez que me convocó la Selección fue el año pasado para pelear una Copa Trasandina contra Chile en el vecino país, fue un 4 vs. 4 y la ganamos, y ahora representar la celeste y blanca en los Panamericanos es lo mejor que me ha pasado, sólo dos mendocinos clasificamos, y que un mendocino sea justamente consagrado campeón es algo muy grande”, señaló.

Siguiendo con el tema, el púgil manifestó: “Hace sólo 3 años que formo parte de este deporte, pero desde que arranqué le metí un montón y por mí edad no había tiempo que perder, así que hice mucho en muy poco tiempo. Llegué hasta donde hoy estoy con mucho esfuerzo, tengo un trabajo de 8hs por día en una oficina y cuando salgo voy a entrenar, también doy clases de kick boxing en la noche, la verdad le pongo muchas ganas. Si bien nadie me regaló nada, he tenido mucha gente que me ha apoyado, mi familia, mis sponsors, y mucha gente que de alguna manera me ayudó”, sostuvo.