Martino preocupado por la falta de gol de México, rival de Argentina en Qatar

En ese contexto, con miras al Mundial, Martino señaló: "Si tuviera que elegir una preocupación me quedo más con la falta de gol más que la falta de creación. A este nivel se paga un alto precio por no convertir".

"Los tres partidos ante Uruguay, Paraguay y Ecuador no fueron lo mismo. Con Uruguay era lógico que no convirtiera porque no tuvimos gestación de juego, pero con Ecuador y Paraguay sí me preocupa porque hicimos todo para llegar a situaciones de gol", dijo Martino en una conferencia de prensa en Los Ángeles, Estados Unidos.