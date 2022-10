Marista ganó y es el único sobreviviente en el torneo del Interior

¡Ya se conocen los semifinalistas del Torneo del Interior!



Los cruces quedaron así:

TDI A

Estudiantes (Paraná) vs. Duendes

La Tablada vs. Huirapuca



TDI B

CURNE vs. TALA RC

Córdoba Athletic vs. Marista



Más info: https://t.co/td4momop0S#LaUniónDeTodos pic.twitter.com/EvfcGfi93F