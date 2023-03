Mario Pergolini y Rolando Schiavi "atacaron ferozmente" a todo Boca

Mario Pergolini , ex vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors , y Rolando "el Flaco" Schiavi, ex futbolista y entrenador de la reserva, cuestionaron al Consejo de Fútbol de la entidad, liderado por Juan Román Riquelme, luego de que anunciara el despido del técnico Hugo Ibarra .

Si bien Ibarra sigue siendo uno de los grandes referentes de la institución de La Ribera, lo cierto es que en el último tiempo los hinchas de Boca le tuvieron cada vez menos paciencia por el irregular presente del equipo y el juego poco vistoso que ostentó, lo que generó algunos silbidos en La Bombonera tras la última caída con Instituto.

Panorama similar al que tuvo Sebastián Battaglia, el más ganador de la historia de Boca, quien jamás fue silbado pero sí provocó el murmullo de varias tribunas cuando las cosas no salían bien. En su cuenta oficial, Pergolini también se acordó de él: "Gracias Battaglia. 17/8/21-6/7/22".

Posteriormente, lejos de apaciguar las aguas, el ex vicepresidente recordó a todos los técnicos que pasaron por Boca desde que Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme -él también integraba la fórmula opositora- tomaron las riendas del club. Así resaltó un "Gracias Russo. 30/12/19" y "Gracias Alfaro. 3/1/19- 30/12/2019".

Por otra parte, "el Flaco" Schiavi que compartió la época dorada de Boca junto a varios integrantes del Consejo de Fútbol y fue despedido de su cargo como entrenador de la Reserva cuando asumieron, no perdonó las formas y volvió a apuntar contra ellos, especialmente contra Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

"No tengo relación con ninguno, los que están en el Consejo ni nada... sí fueron los que me echaron. Más allá de que tomaron una decisión correcta, porque cuando vos llegás a un club querés a tu gente. Pero las maneras son las maneras, no te tenés que olvidar de lo que pasó antes", disparó el ex defensor, que estuvo al frente de la Tercera azul y oro en la gestión de Daniel Angelici.

En esa etapa tuvo como ayudante a Ibarra, sobre quien hace un tiempo declaró que nunca tuvo aspiraciones de dirigir la Primera, algo que también aseguraron otros que conocen al "Negro", como el ex entrenador de Boca Sebastián Battaglia. Al ser consultado, el de Lincoln ratificó los dichos: "Yo lo sé porque fue mi ayudante de campo de Reserva durante cuatro años y me lo comentaba. Lo sabían los chicos de la Reserva y todos los que trabajaban ahí. No hablé en estos meses porque no tengo relación", expresó.

En la misma línea, el ex futbolista de Newell´s, Gremio y Estudiantes de La Plata, entre otros, señaló que la relación con sus ex compañeros en el "Xeneize" se rompió tras su alejamiento del club a partir de la llegada de Jorge Amor Ameal a la presidencia: "Me dolió irme de Boca, no por irme, porque sabía que era un cambio normal, pero las formas no me gustaron. Es lo único que tengo para decir porque es la realidad. Con el `Chelo´ éramos socios en un campo. Con Cascini tenía relación, cuatro meses antes había ido al cumpleaños de la esposa en La Plata, Navidad la pasábamos juntos".

"No volví a hablar ni quiero hacerlo porque no tengo nada que hablar, por las formas. Si me hubiera ido de otra manera, no hubiese tenido problema en sentarme. Cascini me llamó y me dijo que no iba a seguir en Boca de un modo muy tajante. Yo igual estaba de viaje y ya tenía decidido irme", cerró, sobre el modo en que se produjo su salida del club.