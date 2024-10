Marcelo Bielsa hizo una autocrítica durísima y en Uruguay reventaron de bronca

Los charrúas no pudieron imponer su fútbol.

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa , hizo un crudo análisis del empate de su equipo de fútbol ante Ecuador y aunque valoró que merecieron el triunfo, destacó que el no poder lograrlo es su culpa.

" Uruguay tiene mejores jugadores que los rivales a los que no le ganamos. Cuando eso pasa, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo, que soy yo" , remarcó el entrenador de 69 años.

"No es porque hayamos cambiado alguna idea, no es porque no lo intentemos, pero sí coincido que ocurrió eso especialmente en momentos del partido contra Perú y en el segundo tiempo del de hoy", agregó.