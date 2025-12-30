Luis Scola fue agredido tras un partidode básquet en medio de un fuerte conflicto en Italia

El básquet italiano vivió una noche cargada de tensión y polémica tras un grave episodio ocurrido luego del partido entre Pallacanestro Varese y Trapani Shark , por la Lega Basket Serie A . Luis Scola , histórico referente del básquet argentino y actual CEO del club lombardo, fue agredido por la espalda en el túnel que conecta la cancha con los vestuarios , en un contexto atravesado por el resultado deportivo y un profundo conflicto institucional.

El episodio se produjo el domingo 28 de diciembre , minutos después del cierre del encuentro que terminó con victoria de Varese por 95-88 . Según la reconstrucción del medio local Varese News, Scola habría recibido una patada cuando se retiraba del campo de juego. Afortunadamente, el ex capitán de la selección argentina no sufrió lesiones de gravedad ni necesitó atención médica posterior.

La tensión ya se había trasladado al parquet durante el partido. Minutos antes del final, el estadounidense Taze Moore , jugador de Varese, fue sancionado con una falta técnica por festejar de manera efusiva una conversión. En ese contexto, Scola ingresó al campo para intentar calmar los ánimos , pero fue empujado por el base local Alessandro Cappelletti , acción que derivó en la expulsión del jugador de Trapani tras la revisión arbitral.

La agresión a Scola se concretó ya fuera del rectángulo de juego , en una zona restringida únicamente al personal autorizado. De acuerdo con la hipótesis que maneja la prensa italiana, el atacante podría tratarse de un trabajador vinculado al Trapani Shark , aunque por el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades de la competencia.

El hecho generó repercusiones inmediatas en el ambiente del básquet italiano, no solo por la figura involucrada, sino también por el delicado contexto institucional que atraviesa el club siciliano.

El trasfondo institucional de Trapani

Trapani Shark arrastra una situación crítica en la actual temporada: penalización de cinco puntos en la tabla, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores, además de sanciones económicas por incumplimientos contractuales. Incluso, en las últimas semanas, la dirigencia del club llegó a amenazar con judicializar y suspender el campeonato, tras una reunión sin resultados con la Federación Italiana y la Legabasket.

Como respuesta a esa postura, 15 clubes de la Serie A, entre ellos Varese, firmaron una nota conjunta de respaldo al presidente de la competencia, Maurizio Gherardini, en defensa de la continuidad del torneo y el respeto a la normativa vigente, dejando a Trapani prácticamente aislado a nivel dirigencial.

El comunicado de Varese

Tras el episodio, Pallacanestro Varese publicó un comunicado oficial en el que buscó bajar el tono del conflicto:

“El episodio ocurrió en un momento de gran intensidad emocional. No se trató de nada grave ni de algo que exceda las tensiones habituales de una competencia de alto nivel”, señalaron en nombre de Scola, remarcando que el foco del club ya está puesto en el próximo compromiso deportivo.

El rol actual de Scola

Retirado como jugador tras los Juegos Olímpicos de Tokio, Scola asumió rápidamente un rol dirigencial en Varese. En 2021 adquirió el 51% de las acciones del club, convirtiéndose en su accionista mayoritario y CEO, con el objetivo de devolverle protagonismo a una institución histórica del básquet europeo.

Con una carrera legendaria que incluyó pasos por la NBA (Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets) y un lugar central en la Generación Dorada, el episodio vivido en Italia coloca nuevamente a Scola en el centro de la escena, esta vez desde un rol institucional, en un básquet europeo atravesado por tensiones deportivas, económicas y políticas.