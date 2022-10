Luca Marcogiuseppe, el DT que le devolvió la gloria al Lobo

- No me sorprendieron para nada los triunfos de Estudiantes de Caseros y Defensores de Belgrano, creo quien mejor achica el margen de error tiene grandes posibildiades de quedarse con el triunfo y eso sucedio en esos partidos, si hubieran clasificado Estudiantes de Río Cuarto o San Martín de Tucumán también estaba bien. Lo que hay que tener en cuenta es que todos los partidos son diferentes, no es lo mismo jugar en la instancia campeonato que en los cruces mano a mano, en el fútbol no hay reglas y el que mejor compite el día del partido tiene grandes posibilidades de quedarse con la victoria.

- ¿Es un torneo duro, este de la Primera Nacional?

- Es un torneo durísimo, tan largo y con tantos equipos hizo que fuera muy competitivo donde grandes clubes se prepararon para estar la fase final y no están, por ejemplo. Si bien Belgrano pudo hacer una buena diferencia a el resto de los equipos les costó, aunque hubo una cierta lógica terminar la fase clasificatoria con Instituto y los tucumanos en el podio y nosotros ocupamos bien el cuarto lugar, haciendo un torneo de menor a mayor y con un equipo corto el nuestro si se quiere, que permitía conceder algunas ventajas físicas en cuanto al desgaste.

- Trabajar con Marcelo Bielsa, La Volpe, formar parte de cuerpos técnicos en diferentes categorías, ¿te ha permitido formarte desde varios espectros futbolísticos?

- Obvio, tuve la suerte de trabajar primero con un número uno, así lo considero a Ricardo La Volpe con quien estuve en Egipto unas semanas, no me quedé porqué consideré que en esa etapa de mi vida lo profesional era más importante que lo económico, desistí de firmar el contrato y regresé a la Argentina. Estuve con Bielsa en el Athletic Club de Bilbao un año, la cuál considero la expericencia más significativa de mi carrera. Trato de hacer lo que mejor puedo en mi profesión, se que hay cuestiones que no podemos cambiar y hay que aceptarlas o abandonar. Este es un deporte espectáculo, pero todos sabemos que hay muchos intereses en juego y nosotros como entrenadores estamos muy expuestos de ser héroes o villanos en poco tiempo. Comprendí que la palabra proseso en el fútbol son partidos y resultados, entonces es muy dificil conseguir proyectos que se sustenten.

- Desde tus comienzo en Salto Grande, tu posterior paso por Real Pilar, el fútbol chileno a este presente en Gimnasia y Esgrima, ¿en que cambiaste como entrenador?

- Lo digo con total humildad, son muchas las áreas que debo mejorar, intento apreder de todos, de un jugador, de un dirigente, de otro técnicos, porque no de un amigo o un periodista, creo que he ido mejorando a partir de las experiencias, el haber ocupado diferentes roles y niveles, desde la primera C enj el país hasta la Europe League me abrió muchos horizontes. El éxito no pasa por el resultado en si, sino ver cuanto diste por llegar a esos resultados. Si todos nos miramos a la cara cuando termina un partido, significa que hemos cumplido.

- ¿Te considerás un obesionado por el fútbol?

- No creo, la palabra obsionado puede sert oamdo de diferentes formas, si que le dedico muchas horas, peor intento también tener mis espacios, los cuáles son muy necesarios para los entrenadores. Esos momentos de distracción a veces los encuentro en la naturaleza, es la actividad física o en el yoga. A veces hay que dejar que las cosas fluyan.

- ¿Estás sólo en Mendoza?

- Estoy en pareja, con mi novia Eugenia que hace unos meses desde Santa Fe se vino a acompañarme en este proceso. Es una gran persona, futbolera que le gusta ir a la cancha, aunque yo sienta que no es el mejor lugar para que mis familiares estén en la cancha, ella tiene su cultura y personalidad y hace lo que le gusta. Nosotros los entrenadores muchas veces estamos muy solos.

- Redes sociales si o redes sociales no

- Mi instagram está totalmente desactualizado, tengo foto de perfil de cuando estaba en La Calera, asi que vos verás (risas). Podría aprovechar estos momentos para ponerme el día. Si las utilizó para informarme de las novedades de los rivales ocasionales al igual que mis asistentes, ese es el buen uso que le doy desde mi interés a las redes.

- ¿Están para ascender?

- Los cuatro equipos llegamos con esa ilusión de poder pasar primero esta instancia, nosotros particularmente primero enfocados en Estudiantes de Caseros, no hemos hablado de ascenso en ningún momento, sabemos que existe la posibilidad y que estamos entre los cuatro que vamos a pelear por esa plaza y que el hincha se ilusiona y tiene con que, porqué el equpipo ha mostrado, pero nosotros tratamnos de ser mas cautos e ir como lo hicimos desde el primer partido, rival por rival y analizando cada situación. Estamos bien y enfocados.