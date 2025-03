Los Pumas 7´s listos para una nueva prueba: repasá lo que se viene

Después de consagrarse tetracampeones del Seven de Vancouver al vencer a Sudáfrica por 19-12 en la final, Los Pumas 7’s ya conocen sus rivales para la próxima cita del Circuito Mundial de Seven, que se disputará en Hong Kong del 28 al 30 de marzo .

Mientras tanto, la Zona B estará integrada por Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Uruguay , y la Zona C por España, Gran Bretaña, Francia y Kenia .

El cordobés, de 29 años, rescindió su contrato con el Benetton Treviso de Italia y regresó a Argentina para sumarse al plantel de Gómez Cora. Con una extensa trayectoria en el seven, Bazán Vélez disputó 177 partidos en 35 torneos del Circuito Mundial, marcando 59 tries y logrando títulos importantes como el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el Seven de Vancouver 2022.

El regreso del medio scrum es un refuerzo clave para el equipo, que buscará defender el título obtenido en la temporada 2024. Con el campeonato en Vancouver, Los Pumas 7’s sumaron su segundo título del año, tras haberse consagrado también en Perth, lo que los posicionó en la cima del ranking mundial, con 68 puntos en la clasificación general, superan a España (64), Fiji y Sudáfrica (62), y Francia (46).

Con Bazán Vélez como incorporación de lujo y la ambición de mantenerse en lo más alto, Los Pumas 7’s afrontarán un nuevo desafío con la mira puesta en la Gran Final de Los Ángeles y en la pelea por el título del Circuito Mundial.